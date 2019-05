Kua mū te whītiki o te kupu kōrero - Ahorangi Te Wharehuia Milroy

Kua tanuku te whare o te whakaiti, kua mū te whītiki o te kupu kōrero.

"Ka tangi, ngā manu o Te Wao Nui," hei tā Ahorangi Pou Temara.

"Ka ngaro, ka mahue, manu kaewa koe, kaore koe e mōhio, me huri ki hea, me huri ki hea i tēnei wā.

"Kua neke atu i te kotahi wiki mātou e noho ana i raro i te kapua, e tatari ana, ka ora rānei, ka aha rānei. Kua mate nei ia, anō nei te māmā o ō mātou pakihiwi i te takanga atu o tērā taumahatanga, kua mōhio mātou me aha mātou. Kua noho mātou ki te whakatikatika i a mātou, ki te whakanui i tōna matenga."

He pou tikanga nō Ngāti Koura o Ngāi Tūhoe, he ahorangi, he amo kapua nō te Panekiretanga o te reo Māori. Kua aua atu i te rima tekau tau e whakarauora ana i te reo me ngā tikanga.

"Koinei te taumata o te kōunga o te reo, te kounga hoki, te hōhonutanga, te teiteitanga o tēnei mea o te tikanga, ko tāna mahi he whakatakoto i te tikanga, kātahi ka noho ki te werowero i te hinengaro o te ākonga kia noho ki et whakaaro, ki te wetewete i te tikanga rā. Ki te titiro mēnā kai te hāngai tonu te tikanga, me hanga rānei he tikanga hou," hei tā Pou Temara.

E whakaritehia ana te marae o Mataatua i Rotorua i tēnei wā. Ki konei ia tīraha ai tae rawa ki te rā nehu hei te Paraire nei.

"He aha te take kai konei ia e takoto ana? Mō te nuinga o ngā iwi o waho ka rangirua pea ki tērā whakataunga. - Nā te mea he marae tēnei nō Tūhoe, koirā te whakautu poto.

Ko te rā tuatahi tēnei. Ko te rā tuatahi tēnei, koinei te rā mō Tūhoe hei whakaeke. Koinei hoki te rā mō Te Arawa hei whakaeke, kia noho ai mātou ki te manaaki i ngā iwi o te motu, o te ao ka whakaeke mai, āpōpō, te rā o muri atu, me te rā o muri atu."