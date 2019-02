FULL RESULTS - Te Matatini Ki Te Ao 2019

Over the past four days, Te Matatini Ki Te Ao has seen the most elite haka groups Māoridom has to offer. The top nine teams made their last wero for the title on the stage today, here are the full results:

KĀKAHU:

3rd - Mōtai Tangata Rau

2nd - Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui

1st - Te Mātārae I Ōrehu

MANUKURA WAHINE:

3rd - Te Waka Huia

2nd - Ngā Tūmanako

1st - Te Mātārae I Ōrehu

MANUKURA TĀNE:

3rd - Te Mātārae I Ōrehu

2nd - Tauira Mai Tawhiti

1st - Mōtai Tangata Rau

WAIATA TIRA:

3rd - Tauira Mai Tawhiti

2nd - Tūhourangi Ngāti Wāhiao

1st - Whāngārā Mai Tawhiti

TITONGA HŌU - MŌTEATEA:

3rd - Te Pou o Mangatāwhiri

2nd - Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui

1st - Te Mātārae I Ōrehu

TITONGA HŌU - POI:

3rd - Tūhourangi Ngāti Wāhiao

2nd - Te Iti Kahurangi

1st - Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui

TITONGA HŌU - HAKA:

3rd - Te Pikikōtuku o Ngāti Rongomai

2nd - Te Roopū Manutaki

1st - Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui

TITONGA WAIATA HŌU:

3rd - Te Waka Huia

2nd - Te Iti Kahurangi

1st - Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui

TE KAIRANGI O TE REO Ā-TUHI

3rd - Te Iti Kahurangi

2nd - Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui

1st - Te Mātārae I Ōrehu

WHAKAEKE

3rd - Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui

2nd - Ngā Tūmanako

1st - Te Mātārae I Ōrehu

MŌTEATEA

3rd - Te Iti Kahurangi

2nd - Mōtai Tangata Rau

1st - Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui

WAIATA Ā-RINGA

3rd - Tūhourangi Ngāti Wāhiao

2nd - Whāngārā Mai Tawhiti

1st - Te Mātārae I Ōrehu

POI

3rd - Ngā Tūmanako

2nd - Tūhourangi Ngāti Wāhiao

1st - Te Mātārae I Ōrehu

HAKA

3rd - Te Pou o Mangatāwhiri

2nd - Ngā Tūmanako

1st - Whāngārā Mai Tawhiti

WHAKAWĀTEA

3rd - Te Pou o Mangatāwhiri

2nd - Ngā Tūmanako

1st - Whāngāra Mai Tawhiti

KAIRANGI O TE MITA O TE REO MĀORI

3rd - Tūhourangi Ngāti Wāhiao

2nd - Whāngāra Mai Tawhiti

1st - Te Mātārae I Ōrehu

Ko ngā TOA WHAKAIHUWAKA o Te Matatini Ki Te Ao 2019:

3rd - Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui

2nd - Te Pikikōtuku o Ngāti Rongomai

1st - Ngā Tūmanako