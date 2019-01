"Whakarērea te inu waipiro ki te pokapū o Tokomaru"

Kei te hōhā ngā whānau o te ākau o Tokomaru, nā rātau te tāpae ki te Kaunihera kia rāhuitia, arā, ki te whakaturengia he rāhui waipiro ka ū ki te pokapū o Tokomaru.

Ko tā Karauria Ratapu o Ngāti Porou, “Kia noho wātea ēnei wāhi, mō ngā whānau me ngā tamariki, kia kore e kitea ngā rāpihi me ērā mea ki ngā wāhi tākaro, ki runga i te one o te taha moana nei, koina te manako nui.

He kaiako a Karauria Ratapu ki TKKM o Ngā Taonga Tūturu ki Tokomaru, kei te tautoko ia i te wero kia haumaru ake ai ngā wāhi tūmatanui ki tōna taone.

Ko tā Karauria Ratapu, “E ruarua noa iho ngā mea e pēnei ana, ao it te pō, noho ki ngā tēpū pēnei i mua i te aro o ngā tamariki ana i ahau e mahi ana whakaaro au ehara tēnei i te tauira pai mō ngā tamariki o te kura”.

Nō ngā tau 1911 rāhuitia ai e Tā Apirana Ngata te mahi hoko waipiro ki Te Tairāwhiti, kia utua kē ngā rētī pāmu. I kaha tautokohia tērā rāhui e ngā wāhine o Ngāti Porou.

Hei tā te Koromatua o Te Kaunihera o Te Tairāwhiti hei tā Meng Foon, “Ko te mea nui he haumarutia mō ngā whānau whānui, nā te mea i taua wā he nui ngā tāngata kei inu pia kei rō i ngā tirīti o te ākau o Tokomaru, he āwangawanga mō rātau.

Ko tā Karauria Ratapu, “Kua rongo te ao mō ngā momo mate waipiro, tērā pea mā tēnei āhuatanga te aukati i ngā wāhi mō ngā tamariki ka hāpai pea āpōpō nē”.

Ki te whakaaetia, ka rāhuitia ngā wāhi tūmatanui atu i te kura o Hātea-a-Rangi, ki te papatākaro ki tua atu o te ngutu awa, ka mutu, ki te oneone.

Ko tā Meng Foon, “Kei te tautoko katoa te ākau, ngā whānau whānui o Te Whānau a Rua, me kī tātau te kaunihera me mahi tahi tātau mō te oranga o te katoa”.

Hei tā Karauria Ratapu, “Ehara i te mea kua aukati te katoa o te ākau, he maha tonu ngā wāhi e toe ana mā rātau hei inu, ko te mea nui i ērā wāhi, whakapai i ngā rāpihi, koina noa”.

Hei te 25 o Hānuere pau te wā ki ngā tāpaetanga.