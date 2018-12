Parihaka Pā receives $9m for future development

He tautoko nui hei hāpai i ngā wawata ki te whakawhanake i te hapori, he ara anō hoki hei whakaora i te ara whanaungatanga ki waenga i te iwi me te Karauna, nā runga i ngā mamae o mua. Koianei ngā taonga e wawatatia ana i te whakaaetanga pūtea whakatairite, e iwa miriona tāra te nui i waitohua e ngā Kaitiaki o Te Papakainga o Parihaka me te Kāwantanga.

Ko tā Ruakere Hond, Kaitiaki, Te Papakainga o Parihaka "Ko te mea nui nei o mātou o roto nei o Parihaka e mārama ana he huarahiu roa tēnei no reira koinei tētahi o ngā ekenga ara ano ngā ekenga whai muri mai i tēnei."

He putea whai ake i te whakaaetanga o te Pire o Parihaka i raro o Nāhinara me te whakapaha mo nga hara whakauru pokanoa i te tau kotahi mano e waru rau waru tekau mā tahi.

Ko tā Hond "Ko tētahi ano o ngā mea nei i āwangawanga ki te rerekētanga o te Kāwanatanga e pēhea ana i tēnei kāwanatanga hou ēngari e tuku mihi ana i runga ano i te kaha tautoko."

Ko tā Nanaia Mahuta, Minita Whanaketanga Māori "e harikoa ana kua whakaaetia ngā iwi o Parihaka kia āhei te tukuna tēnei pūtea kia oti ai ngā wahanga o te whakapāha ki a rātou i raro i te maru o te karauna.

Ko te aronga matua kia pakari ngā momo hanganga.

E tū ai he hapori, hei whakatū whare, he ratonga hauora he marautanga mātauranga ano hoki.

Ko tā Hond "ara ano ngā hiahia o roto o Parihaka kia whakatūhia ētahi kainga mo ngā whānau e tatari ana kia whai wāhi nei o rātou ki runga i te papakainga. Ara ano ngā hiahia ki te taha hauora te tiaki i ngā kaumatua nga pakeke o roto o te kainga."

He rautaki nga Te Kaitohu Ohapūtea me Te Puni Kōkirim ina ko te tumanako kei roto i nga tau e rua kua puawai te wawata mo Parihaka.