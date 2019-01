E kaha āwhina ana tēnei mātanga Waka Ama i ngā uri whakatipuranga

He hautipua tēnei uri o Ngā Paerangi a Howard Hyland ki te hoe Waka Ama ā i toa whakaihu waka ia i te wāhanga whitu tekau te pakeke ki te tātāwhāinga ā ao ki Tāhiti i tēra tau, Ko tāna inaianei ko te tautoko i ngā uri whakatipuranga.

I ara ake anō tēnei mātanga kaihoe, kia eke anō ia ki te pae o angitu. I timatahia e Hyland i te karapu Waka Ama o Te Awa o Whanganui i te tau rua mano tekau ma ono, nānā hoki i timatahia i te karapu Waka Ama rongonui, Tuatara ki Whakatane. I roto i ngā tau i tohua ko Hyland hei kaiako matua o te kapa Waka Ama Pakeke o Aotearoa, he maha hoki ōna turanga whakahaere i te rohe o Te Puku o Te Ika. Mō ngā tau maha a Hyland tae atu ki ngā whakataetae Waka Ama ā motu, tekau ma tahi ngā Whakataetae ā Ao i tutuki i ā ia i roto i ngā tau.



Anei ko tā Hyland mō ngā pae tata i oti i ā ia ki ngā whakataetae Waka Ama nui o te ao ki Tahiti i tēra tau me te take i hoki mai ia ki tōna kāinga tūturu ki Whanganui , "kei te taumata whitu tekau te pakeke mātou, i toa mātou he mētara koura i te reihi huringa, i tuarua mātou i whiwhi mētara hiriwa i te reihi rima rau mita te roa. I hoki mai au ki konei ki te whakatū tēnei karapu me te āwhina i ngā karapu i te mea he nui aku rauemi taputapu hoki ka rata mai ki ngā karapu. E koa ana ahau i te huarahi e whaia ana e te ao Waka Ama, me ngā hua ka whiwhi ki ngā iwi."

Anei anō tā Hyland mō te āpōpō o Waka Ama ki Aotearoa nei, "Inā rua tau ki muri i ritaira ahau ā ko te whāngai ki ngā tamariki i te kaupapa te take. Ko te āpōpō o ngā mahi Waka Ama katoa kei ngā ringaringa o ngā tamariki.