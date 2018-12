Tirohanga hōu mo ngā mahi mate hinengaro

Me nui ake te aro tika atu ki ngā tikanga ahurea mō ngā tāngata whaiora Māori, e ai ki ngā kōrero hōu e puta ana i ā rātou mahi ana i ngā ratonga oranga hinengaro, mate waranga hoki. He kitengā ēnei kua puta i te pūrongo patapātai o Ngā Poutama Ōranga Hinengaro, nā Te Kupu Taurangi Hauora o Aotearoa i kōkiri. Neke atu i te rua mano, rima rau ngā kaimahi kei roto i ngā mahi mate hinengaro i whai wā ki roto i tētahi pūrongo e whakaatu ana i ētahi ara hōu. Mo te kaiārahi Māori nei a Wi Keelan “he maha ngā wero kei mua i a tātau, tātau katoa, e pā ana ki te whakapiki i te kounga o te kaupapa Māori mai i te ūnga atu o te tangata whaiora i ngā rātonga nei, tae noa atu ki tōna wehenga”. I roto i te pūrongo patapātai o Ngā Poutama Ōranga Hinengaro, whitu tekau mā whitu paihēneti o ngā kaimahi i whakaae ki ngā mahi manaaki i ngā tangata whaiora, ono tekau mā rua paihēneti i whakaae i whai tikanga, pono rātou, heoi rua tekau mā ono paihēneti i whakaaro ake kīhae i rere pai ngā taurāhere ki waenga i ngā pōari hauora ā rohe me ngā rōpū ō waho. “Ko te whakapiki i te mātauranga e pā ana ki a Kaupapa Māori i waenga i ngā kaimahi katoa e mahi ana i roto i ngā ratonga hauora hinengaro nei”. Ko tētahi wāhanga i puta ake ki roto i te pūrongo, kāore e nui te whakamahi i Te Reo Māori me ngā tikanga Māori, te mihi me te whakawhanautanga ki roto i ngā ratonga “Ka tāea te kite ka puawai mai pea ngā tīni kei te hiahiatia e tātau katoa kia uru ai ngā whakaaro, ngā whakapono, ngā pono o wētahi atu tangata te taha o tangata pākeha”