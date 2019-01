Tērā te haeata ka tākiri ki ngā mahi tāpoi o Ngāti Porou

Ko te tākiritanga o te ata tuatahi ki Hikurangi maunga hei wheako mā ngā tama o te kaipiki maunga a Tenzing Norgay, arā he āheinga hoki mā Ngāti Porou ki te whakawhanake i tō rātau ake pakihi tāpoi ki runga i te maunga.

Ko Hikurangi te maunga tapu o Ngāti Porou, te maunga tuatahi i te ao whānui e rongo ai i te ihi o Tamanuiterā.

Hei tā Ngarimu Parata o te kamupene Maunga Hikurangi Tours, “He whakahoki i a tātau, koina te aronga matua o ngā mahi tūruhi, tōku hiahia, he whakahoki a tātau ki roto i a tātau”.

Ko tā Norbu Tenzing, “I'm very honoured to be here this morning on Mt Hikurangi and to see the relationship Māori have with their ancestors just as we have ours”.

Kei te whakawhanake te iwi i āna ake mahi tāpoi i runga tonu i te whakaaro kia toitū ai te whenua.

Ko tā Ngarimu Parata, “Me pēhea te ārahi i te tangata e pai ai te manaaki a te tangata, a te taiao, i ngā manuhiri whakaeke mai ki runga o Hikurangi”.

Hei tā Norbu Tenzing, “This is where your culture is and this is where your ancestors are if you don't manage it somebody will and if that happens like it has happened in some parts of Nepal it become irreversible”.

He haki nā te whānau Tenzing e mau nei i ngā karakia tawhito o Tibet ka whakairia ki ngā pou o Te Takapau a Māui. Ka kitea ngā haki nei ki Chomolungma, ināianei kei te purea e ngā hau o Hikurangi, arā he whakawhiti mātauranga, he tūhono ahurea anō hoki.

Hei tā Norbu Tenzing, “The word in Tibetan or Sherpa is Lungta. ‘Lung’ means wind and ‘ta’ means horse, and so we typically have these flags flying fluttering over mountain passes all over the Himalayas so that our prayers ascend to the gods in the wind’.

Ko tā Ngarimu Parata, “Mā te arahi haere i ēnei kōrero e taea ai e tātau te whakaako i a tātau tamariki mokopuna ki ngā kōrero o te maunga ki ngā kōrero hītori o tēnei kāenga.

Ka hanatu te whānau Tenzing ki Te Waipounamu kia tiekina e Kai Tahu arā, kia tau ki te maunga o Aoraki.