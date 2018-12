Te urunga mai o te rā ki Hikurangi, he āheinga hou

Kei te whai a Ngāti Porou kia whanake ai te ohanga o Te Tairāwhiti i ngā ahumahi tāpoi, arā, kei te whakatūwhera i te ara mā ngā tūruhi ki tō rātau maunga tapu a Hikurangi.

Ko tā Matanuku Mahuika o Ngāti Porou, “Ko Hikurangi te maunga tuatahi i kite te urunga o te rā, ia rā He tino kaupapa tērā mō ngā tāngata e hiahia ki te haramai ki te Tairāwhiti”.

He mean raupatu nā Te Karauna i ngā tau 1870, nō te tau 1990 whakahokia atu te mana whakahaere o Hikurangi ki a Ngāti Porou.

Ko tā te Heamana o Ngāti Porou Holding Company hei tā Matanuku Mahuika, “I te mea he mahi hou tēnei, ka āta haere mātau, hiahia rawa atu mātau o Ngāti Porou Hol Co ki te tino tautoko te rahi ake o ngā mahi tūruhi ki roto o te Tairāwhiti”.

E ai ki ngā rangahau a Hīkina Whakatutuki, ko Te Tairāwhiti te rohe e kaha whakapautia ngā moni tūruhi, neke atu i te kotahi rau rima tekau miriona i te tau kua pahure atu.

Hei tā te kaiwhakahaere o Maunga Hikurangi – Journey to First Light, hei tā Jason Gerrard, “Through Maunga Hikurangi we're hoping that we generate more exposure, attract the visitors to the region and hopefully, it supports all those aspects of business development”.

Hei tā Matanuku Mahuika ka taka iho ngā hua ki ngā pakihi, ki ngā whānau o Te Tairāwhiti anō hoki.

“Mēnā ka tū mātau he kaupapa mō Hikurangi, ana, ka rahi ake mō te katoa”, te kī a Mahuika.

Hei te tau hou timata ai ngā mahi kawe tūruhi ki Hikurangi.