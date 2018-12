'Te tangata ō roto' e hapai nei i te hunga rangatahi

Nō Te Whanganui a Tara te rōpū o 2Face Drama e whakaatu ana i to rātou whakaari hōu "The Rebel in me". Ko te kaupapa nui o to rātou whakakitenga e hāngai ana ki te au i ngā mahi whakamomori ki waenga i te hunga rangatahi. Toru tekau mā rima ngā rangatahi kei roto, ko te pakeke o to rātou kaiwhakaari pēpē, tekau tau. Ki roto o Rotorua i tēnei pō whakaatu ai te whakaari mo tētahi taiohi e raru nei. Hei tā Charlizza Harris, ringatohu ki roto i te rōpū “ko te poari, kanikani, kapa haka, pūoro mo tētahi taiohi e pouri ana, ka puta ma roto i ana mahi ki te kura, ka raru hoki ia i te taha o ngā pirihimana”. Nō te tau rua mano tekau mā rua timata ai a 2Face Drama, i tērā wā tekau mā waru te pakeke o Charlizza Harris, ono tau ki mua e haere tonu ana te rōpū, ā, e whakaatu tonu rātou i ngā kaupapa rangatahi, ahakoa waipiro, patu tangata, whakamomori hoki. Mo Sarah Pihema tētahi o ngā kaiwhakaari “me riro ma te rangatahi tonu hei arahi i ngā kaupapa, ko te mate o te hunga pakeke he tohutohu, me pēnei koe, me pērā koe, nō reira ma te rangatahi anō te rangatahi e āki”. Kua rongo ngā mema katoa i te ngaukino o tēnei mate te whakamomori na whai anō kua piri rātou ki roto i tēnei rōpū. Hei tā Hineiturama Hohipa “ngā tau kua pahure ake nei, i mate tōku whaea kēkē, ma te whakamomori, i tērā tau i mate tōku kuia, ara, i taua wā i whakaaro au tērā pea, mena ka mate au, ka noho ai ki te taha o tōku kuia”. Mo Jazz Kemp “kia tāea ahau te whakaputa i tēnei kōrero, kia awhina i ngā tāngata kua pā i te mate whakamomori”. Mai Rotorua ka rere tēnei whakaari ki Mahia i mua i to rātou hoki ki Te Whanganui a Tara.