Tē taea te karo i ngā hihi kōmaru o te Rā

E whai ana te māngai hauroa o Te Kāhui Matepukupuku ki Te Tairāwhiti, a Roimata Mangu o Ngāti Porou, kia mau pai ai ngā whānau ki ngā whakatūpato o te rā.

Hei tā Roimata Mangu, “Ka taea tonu ngā hihi o Tamanuiterā te uru atu, ki roto ki waenganui, ki wīwī ki wāwā, kei reira tonu, ka tino wera rawa atu ahakoa kei reira ngā kapua i te rangi.”

Hei tā Roimata Mangu tē taea te Māori te karo i ngā hihi kōmaru arā, me kaua te Māori e whakaaro kāre te mate tonapuku e pā ki a ia.

“Kāre he hoa tā Tamanuiterā, ka hiahia a ia kia whakapā atu ōna hīhi wera rawa atu ki a tātau ahakoa ko wai nā reira me tūpato.”

He pūmanawa tautono tā NIWA e whakaatu ana i te kaha o te hihi kōmaru e tau ana ki te whenua, ahakoa te wā.

“Mai i te kore kite toru he pai, he ngāwari ngā hihī o te rā, engari waenganui i te toru me te ono, kia tūpato me panipani te kirīmi ārai, me mau i ngā pōtae. Ono nui ake, kia tūpato, kei wera koe.”

Ahakoa he iti noa ngā tatauranga mate pukupuku ā-kiri ā te Māori, kia pā atu te mate tonapuku, he mōrearea ake.

“Mau i te kirīmi panipnai, kia mau hoki ngā tī hāte hei tiaki tō tinana, kia mau i te pōtae āhua pēnei te rahi hei kaha ārai i ngā hihī o te rā, me te mau mōhiti.”

Hei ngā rangi e heke mai nei peka atu a Roimata ki ngā kura hei hāpai i a rātau kia ū ki ngā whakatūpato.