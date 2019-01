Te Reo pāpāho o Ratana

Ko te reo pāpāho o te hui nui ki Ratana Pa he reo whakamōhio ai ki te huihuinga ki ngā tini kaupapa o te hui. Ka riro tēra mahi ki te hunga kaipāpāho hei hanga rārangi kōrero kia tuitui ai i ngā herenga o tēna wāhanga o te hui ki tēna.

He reo mahana ki ngā iwi ka eke ki runga o Ratana Pa. Ko te whakapāho i roto i te reo Māori te take i riro ai tēnei turanga ki tēnei uri o Ngāpuhi. Ko Koro Taiaroa te kaipāpāho tuatahi i ngā tau ono tekau, katahi ko tana tamaiti a Mikaera, inaianei ko tana mokopuna ko Hone e hāpai ana i ngā mahi. Ka pāpāho tonu ēnei reo korokī, ka ahei ngā wāhanga katoa o te hui te mōhio ki ngā whakamahuki me ngā kōrero huhua o te wa.

Anei ko tā Pikimaui mō ana mahi kaipāpāho ki runga i te marae o Ratana, "Ko te mea nui ko te whakawhitiwhiti kōrero ki ngā mahi o roto o Kii Koopu (wharekai), koira tētahi o ngā mea nui. Koinei hoki te wa e tae ana te iwi Mōrehu katoa ki te wāhi kotahi i te wa kōtahi, nāreira he whakamōhio atu ki rātou he aha ngā hui e haere ake ana. Kua kī mai te iwi kia kaha koe ki te kōrero Māori, engari i ngā wā tere he tere te whakaputa i roto i te reo Pākeha. He ai ki ētahi kua mea mai, kei a koe tēra mahi e hoa tae noa atu ki wa mate atu, mēna ka nuku mai tēnei wāhi ka mahi tonu au ki roto nei.

Anei anō tā Jonathan Kaa ō te take ko ia e hāpai i ngā mahi o tōna koroua, "Ko tōku koroua me tōku ākara ngā kaipāpāho i mua i ahau, he hōnore nui mōku, e maumahara ana ahau i ahau e tamariki ana i mātakitaki au i ā ia e pāpāho ana, kaore kau he hiahia nōku mō tēnei momo mahi i taua wa.