Te Hononga o Te Mareikura me Ratana

Ko te poropiti Māori o Ngāti Rangi a Hori Enoka Mareikura rāua ko Tahu Potiki Wiremu Ratana o Ngāti Apa, i whāngaihia rāua ki ngā kupu o te rongopai e te poropiti wāhine, Mere Rikiriki. E hāpai tonu ana ngā uri o Te Mareikura i ta rātou hononga ki Ratana Pa.

He kupu poropiti hei whakaawe i ngā hononga ki ngā uri whakatipu. I whakatū ai Te Hāhi o Te Māramatanga e Hori Enoka Mareikura i tēra rau tau i raro i te poropiti wahine Mere Rikiriki. Ko Te Tira Hoe Waka te hoenga nui mō ngā uri o te awa tipua mai te kahui maunga ki Tangaroa, e kaha tonu ana ngā uri o Te Mareikura ki te arahi haere i tēnei kaupapa, ko tōna wāhanga whakamutunga ka tau ki runga o Ratana. E whakarite ana te Pā o Ratana kia whakatau ai i te ao tōrangapu, hēoi ka ngaro tētahi kanohi kitea i tēnei tau - ko te pirimia Jacinda Adern.



Ko tā te uri o Ngāti Rangi me te pouarahi o te pāti Māori a Che Wilson, "E rua ngā hononga o Te Mareikura me Ratana, tuatahi he tuakana teina a whakapapa nei, ko Ratana te tuakana ko Te Mareikura te teina no roto ana mai i ngā kāwai o Ngāti Apa tatu atu ki Ngā Rauru. Ko te kawai ā poropiti nei, i te wa o Mere Rikiriki tokotoru i noho i ngā rekereke o tērā poropiti o tātou, oti noa ko te tokorua a Ratana me Te Mareikura i puta hei poropiti."

Anei anō ko tā Wilson mō te whakakorenga a te pirimia Jacinda Adern ki te hui i tēnei tau, "Kei te āwangawanga i te mea, mai te pōtitanga kaore anō au kia kite i nga hua mō Te Iwi mōrehu, e hāngai ana ki Te Iwi Mōrehu."

Anei ko tā te uri o Whanganui me Taranaki a Rauru Broughton, "Tēnei ano rā ētahi taha ōna, ko te taha ki te awa o Whanganui ko te awa tipua katahi ano nei ka heke Te Tira Hoe Waka tēra o ngā wānanga e kiia nei te maunga titōhea."

Hei āpōpō ka eke mai ko Kīngi Tuheitia me te Kīngitanga, ko Te Pou Tikanga o Te Hāhi Ringatū ko Wirangi Pera ka mutu ko Te Arikinui Kuini Pā o Rarotonga ki runga o Ratana Pa.