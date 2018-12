Te haerenga o 'Smear your Mea' mai Rotorua ki Te Whanganui a Tara

Hei te Hui Tangarū o tērā tau ka wehe tētahi tira eke paihikara mai te urupā o Kauae ki Rotorua mo Te Whanganui a Tara hei kawe i te kaupapa o Talei Morrison kia tirohia te whare tangata. Ko Te Ururoa Flavel, kaiārahi ō mua mo te pāti Māori e ārahi i te kaupapa hei tāna, ko tō Talei hiahia kia tirohia ngā kaihaka i mua i to rātou whakaeke i te papa whakatūtū waewae o Te Matatini, nō reira me arohia ka tika. Ehara a Te Ururoa Flavell is te tau hōu ki ngā whakamātautau ā tōrangapū engari he wero nui kei mua i a ia. “He pai tonu ngā whakanekeneke mo te hunga e hiahia nei ki te whai i tēnei kaupapa, ara, a paihikara. Mai te takotoranga o Talei ki Pōneke ki te Matatini ki te kawe atu i tana wairua otira te kaupapa ki mua o ngā kaihaka o te motu, he pai tonu ngā whakahaere”. Hei te Rāmere te tekau mā rima o Hui Tangarū o tērā tau ka ārahi a Te Ururoa Flavell i tētahi tira mā runga paihikara mai Rotorua ki Te Whanganui a Tara. “Ka eke ki te tekau mā rua tae noa ki te rua tekau te hunga ka paihikara, ka whakatinana i te kaupapa, ka mutu, ko te kawe atu i te kaupapa ki mua i te aroaro o Te Matatini te tau e tū mai nei, ka mutu ka eke ngātahi nei mātou katoa ki te taha o te hunga kaikaha me te kawe atu i tēnei kaupapa ki mua i a rātou”. Nō te Pīpiri mate ai a Talei Morrison, kaiwaihanga o 'Smear your Mea' kaihaka hoki mo Te Mātārae I Ōrehu, ko tana hiahia kia tirohia ngā kaikaha mo te mate pukupuku ki te whare tangata i mua i to rātou whakaeke i te papa whakatūtū waewae o Te Matatini hei te tau e tū mai nei. “Ko te kaupapa ko tērā i whakairihia e Talei, ko wā i a ia e takatū ki runga i te mata o te whenua, te wā i a ia e rongo nei i te ngau o te mamae, i te rangonga ake kua pā mai tērā mate māuiui pukapuku ki a ia”. Hei tō Iwi Te Whau tētahi i whai wā ki te kaupapa o 'Smear your Mea' he tūahuatanga e timata ai te kōrero ki roto i ngā whānau mo te mate pukupuku ki te whare tangata, te ure hoki. “Mai tēnā kapa ka puta mai ko tēnā whānau, mai tēnā whānau ka puta mai ko tēnā hapū, mai tēnā hapū ka puta mai te iwi, ka ora, nō reira he tikanga me mihi kau atu ki a Talei me ōna pūkenga, ōna wawata me tōna moemoeā”. Hei tō Flavell ka wehe ana rātou mai Rotorua, ka rere ki Taupō i runga i te haerenga ka tūtaki ana rātou ki ngā rōpū hauora ki ngā hapori i runga i te tono ki ngā wāhine me ngā tāne kia tirohia rātou.