Stolen battery returned to its owner brings joy to Pompe sufferer

Kua whakautua e tētahi i te tono āwhina a tētahi kuia nō te tonga o Tāmaki ki te rapu haere i te pūhiko hei whakamahia i tana mīhini hā ā i whānakohia i te wiki tonu nei. I te rā nei i whakahokia e tētahi ki tana kāinga. Ko tēnei pūhiko nei e kore taea te hokona i ngā toa maha ki konei ki Aotearoa.

Ko te whakamihi tēnei turoro o te mate Pompe ki te hunga nānā i whakaro ki tōna hauora. Mō ngā tau rua tekau mā ono i noho a Donna ki tōna kāinga ki te huarahi o Tui ki Papatoetoe, ā ko te wā tuarua i pārua ai tōna kāinga.

Ko tā Freda Donna kōrero, "I te mea kua kuhuna mai tētahi i tōku kāinga, kua kite i aku whakāhua me aku taputapu i tōku kāinga. Kua uru ki roto i tōku ruma moe ā kua tuwhera aku kāpata kua kite i aku kākahu katoa ki roto otira aku mea katoa. Ā hinengaro nei ae kua tino pā mai ki au. Ko te tino mataku ahau inaianei ahakoa ko te kotahi rā kua pāhure, kīhai au i moe ināpo i tatari kia hoki mai taku tamaiti."



E whakatenatena ana ngā Pirihimana kia matāra ai te iwi i roto i tēnei wa o te hararei anei to rātou ki te motu, "E whakamahara tonu ana ngā Pirihimana o Aotearoa kia matāra ai te iwi i roto i tēnei wa hararei. Ko tā rātou ki te motu -

Me haumaru katoa tō kāinga, o waka, me o whare iti kia pai ai hoki ngā raka kia tika. Kaua e hunaiua he kī anō o to whare ki waho. Whakārohia kia hokona he mīhini paoro, he rama whakahaumaru anō hoki.

Ko te whakahau a ngā pirihimana, tēnā tirohia tā rātou whārangi ipurangi ki www.police.govt.nz mō ētahi atu tohu whakahaumaru whare.