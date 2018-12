Rotorua he kaupapa hapai i te hunga kua taka ki te hē

E pakari ai te haere o tētahi kaupapa mo te hunga kua taka ki te hē ki Rotorua ahakoa te iti o te pūtea. Tekau mā rua marama te roa o te kaupapa, Pūwhakamua ki raro i a Wiremu Macfarlane ahakoa te kaupapa e mahi nei ki runga i te aroha ko tāna e akiaki nei me kōkiri whakamua ahakoa te iti o te pūtea. Kua ono marama te kaupapa o Pūwhakamua e haere ana. E whitu ngā tauira kei runga, na whai anō e akiaki ana a Wiremu Macfarlane kia nui tonu ngā kaupapa pēnei ki roto i te hapori. “Me whai hua Māori, rautaki Māori. Na te mea ko te nuinga o mātou noho ki roto i te whare herehere, ā, kaore i te tino pai tērā”. Engari he mahi nui ki te whakahaere i ngā kaupapa pēnei i tēnei rā e kohi pūtea ana a Macfarlane mo te kaupapa. Kua tuku pōhiri ia ki te hapori kia tae mai ki te kite i ngā hua me ngā akoranga o te kaupapa nei. E ai ki a Eraia Keil tētahi i tae atu ki te tautoko i te rā “ahakoa kua ono marama noa iho rātou e ako ana i to rātou tuakiritanga, to rātou Māoritanga kite pai i ngā hua, ka kite rātou i te hapori e awhina ana i ngā kaumātua, te tapahi otaota, te ngaki i te māra, kua kite au i o rātou pepeha, o rātou waiata, o rātou haka, he tino miharo ki te kite i ērā ahuatanga”. Tekau mā rua ngā wānanga ono haora ka whakahaerehia, ko ngā akoranga kei roto ko Te Reo Māori, ngā mahinga toi me te mau rākau kua tū ngā wānanga ki runga i ngā Marae ki Rotorua. “Me whawhai tonu mātou, me haere tonu mātou, na te mea, ko tēnei he mea hei whakakaha, hei whakapiki i to tātau ahurea nō reira me haere tonu mātou, ahakoa te aha!” Hei te rua tekau mā rua o tēnei marama ka whakawhiwhi tohu ngā tauira hei tohu i te ono marama atu i te wā kua uru rātou ki runga i te kaupapa nei, ka mutu tēnei kaupapa hei te Pīpiri o te tau e tū mai nei.