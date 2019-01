Patua te whakamā, whaia te hauora, koia te whakahau a te rōpū nei e whakaheke werawera ana.

Hei tā Marama Jones, “Hei aha te whakamā, te nuinga o te wā ko te hunga whakamā kāre ka piri mai ki tēnei engari ka piri mai ka mōhio pai koe kāre tētahi i te aro atu ki a koe nā runga anō kei te mate katoa heoi ki a au nei ko te mahi ā-whānau kei runga noa atu pai ake i te mahi kotahi”.

Ko tā Max Matenga, “Ko tētahi tokomaha o te iwi Māori kua kī ki te hinengaro he māmā ake ki te noho ki te tūru roa, nō reira koira taku tino kōrero akiaki ki te katoa kia haramai ki te whakamātau i ngā wai o tēnei momo puna”.

Kei te whakatinana te rōpū nei i ngā whainga hauora o te tau hou Pākehā arā, he hōtaka whakapakari tinana e heke ai te tōtā, ia rā, ia rā.

Ko tā Dianne Akurangi, “We have 47 whānau on board that challenge, and it's based around new year’s resolutions so getting healthier getting fitter losing some weight gaining some muscle toning up looking better and feeling better”.

Hei tā Max Matenga, “Ka haramai ia rā, ki te whakapakari ki te whakarauora i tōku nā ao kia rite mō te rā.

Nā Dianne Akurangi o Ngāti Porou a Metcon RX i whakatū he hāpai ake i ngā whānau kia whai i te hauora, otirā, kia pakari ake ai, ā-roto.

Dianne Akurangi says, “If we want to build that resilience and get whānau healthier it's about building a supportive environment for our whānau to come”.

Ko tā Marama Jones, “Ka taea te kaiako ki te poipoi ka mutu kei reira o hoa tō whānau e poipoi ana i a koe”.

Hei tā Dianne Akurangi mā te mahi ā-rōpū hīkaka ake ai te Māori ki te whakapau kaha.

“For us Māori we like a bit of competition so if someone in front of us is going faster than us we want to go faster”, te kī a Akurangi.

Hei tā Max Matenga, “Ka kite i ngā kōkā i ngā pāpā i ngā māmā otirā te hunga rangatahi e noho tahi nei ki te whakapakari, kāre he painga i tēnā”.

Ko tā Akurangi he uaua te timata, engari kia whakamātau te tangata i ngā mahi kātahi ka mau, ka tau, ka ū.