NUKU he kaupapa kōrero paki mō ngā momo wāhine taketake

Ko Qiane Matata-Sipu he kaitango whakaahua Māori e whakarewa ana i tōna kaupapa ko NUKU, arā he kaupapa kōrero paki mō ngā momo wāhine taketake e whai atu ana he huarahi rerekē.

Mā te kohinga ata, punua pāho hoki a NUKU, ngā kōrero mō ngā wāhine taketake kotahi rau e whakatairanga. Ko tā Qiane, ko te waiaro mō te wāhine taketake o ngā tau ki muri, kua rerekē ināeanei. He ai ki ngā rangahau o Aotearoa, ko te tekau ma rima paihēneti o te hunga mahi he wahine Māori, ko te whitu paihēneti he wahine Pasifika. Ka tuwhera mai a NUKU hei te rua tekau ma tahi o tēnei marama ki te whare toi i Māngere.



Ko tā Matata-Sipu kōrero mō tēnei kaupapa, "Ko te hiahia kia waihanga mai tētahi kaupapa hei whakanui i te `wahine taketake engari kia waihanga mai hoki he paparahi ma rātou, he āhuatanga kaore e tino kitea. Kaore i te tino rongo i ngā kōrero paki taketake pēnei me te aro tōtika ki ngā wāhine taketake. Ka tiro whakamuri i ētahi wa ki ngā whakāhua a Goldie me Lindauer me ēra momo whakāhua o ngā wāhine taketake a katahi ka toko ake to whakāro koinei te āhua o te wāhine taketake. Ko tā rātou i tutuki ai kia rangatira ai te wāhine. He nui ngā mahi miharo a te wāhine taketake."



Ko te uri o Tainui ko Angela Watene tētahi i uiuitia inakuanei. Kihai ia i tae atu ki te whare wānanga ako ai heoi kei te Āporo Nui ia e noho ana. Ināeanei ko ia tērā kei te tū kaitohutohu atu ki tētahi o ngā pakihi tiaki putea nui. Anei ko tā Watene ki a mātou mō te noho ki tāwāhi ki reira mahi ai hoki, "Ka pokea i te mahi koira hoki te tāone nui e kore e moe nōreira ka roa te ra i ētahi wa hēoi he wāhi hīkaka, he wāhi nagngahau te noho kireira i whai hoa pumau hei whānau mōku ki reira. He mea motuhake ki ahau te whakanui i to mātou mana, ihi, wehi hoki me te whakātuhia e kōkiri whakamua ana te wāhine taketake i roto i te inaianei. Me whakaheke i ngā tauārai kia tutuki i te whainga. He mea nui ki ahau te rongo i ēra kōrero mō te wāhine taketake."