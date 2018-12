Me tautoko tonu te kāwanatanga i te hōtaka o Pūhoro STEM

Me hāpai tonu te kāwanatanga i te hōtaka Pūtaiao Māori o Pūhoro. Koinā te karawhiu a tētahi tumuaki Wharekura ki te tonga o Tāmaki.

Hei tā Maahia Nathan, he iho pūmanawa ngā tauira ki ngā marautanga Pūtaiao, Hangarau, Mātai Pūhanga me te Pangarau nō reira me tautoko rātou ki te pae o angitū.

Ko tā te tumuaki o Te Wharekura o Manurewa ko te poipoi i ngā kaipūtaiao anamata nei, he uaua ake i te whakakorenga o te putea tautoko a te kāwanatanga.

“Me kaua e poro i ngā pūtea. Ko te painga o te Pūhoro me te hāngai i ngā pūtea ki ērā kaupapa e kōrero nei,” i mea atu a Nathan.

“He hua kei te kitea.”

Kua whakapaua ngā pūtea e te Manatū Mātauranga mō te hōtaka Pūhoro Pūtaiao, Hangarau, Mātai Pūhanga me te Pangarau o Te Kunenga Ki Pūrehuroa e rua tau ki muri i tīmata ai, ki te poipoi i ngā tauira Māori ki te whai i ngā tohu mātauranga, mahi hoki i te ao pūtaiao.

“It's the only Māori education programme that offers STEM subjects and we need to have that, we need to have young Māori educated in STEM areas,” i kī atu te māngai take mātauranga Māori o te Rōpū Nāhinara a Jo Hayes.

“It's really important for their future.”

Kua hangaia taputapu kē e ngā ākonga i Te Wharekura o Maurewa hei whakamātautau i te kounga o te wai i te pūwaha o Puhinui e rere atu i muri te kura.

“Ko ngā hua kei te kitea e mātou, kua whānui ake ngā mātauranga i roto i ngā tauira. Kua mōhio rātou, ko ngā wai kei te patere ki roto i te wahapū, ehara i te wai noaiho, ehara i te wai pai mō te āhua o te oranga o te moana,” te kupu a Nathan.

E ai ki ngā tatauranga e eke noa atu ngā tauira Pūhoro i ngā taurite ā-motu o te Paerewa ā-Motu, arā, i te marautanga mātai matū, e waru tekau mā whitu ōrau ki ngā tauira Pūhoro, e ono tekau mā whitu ki ngā ākonga tauiwi, e ono tekau mā rua ki ngā tauira Māori.

Nā whai anō hei tā Nathan me tautoko tonu te kāwana i te hōtaka nei

“Me rahi ake te pūtea i te mea kei te kite tātou i ngā hua kei te puta mai i ngā māka mō te NCEA,” i mea atu ia.

Ko tā Nathan kua kōwhiria ngētehi o ngā tauira ki te whai ākoranga ki Te Whare Wānanga o Tāmaki me Te Wānanga Aronu o Tāmaki Makaurau.