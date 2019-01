Kua piki ake te tāke tupeka i te tekau paihēneti

Ko te Kohitātea te marama e pokea ana a Quit Line i te mahi. Ko tēnei tāke tupeka hōu te tuatoru o ngā tāke e wha i roto i te wha tau kei te eke mai.Tokomaha ngā tāngata e ngana ana ki te aukati i te momi hikareti i rot i te tau hōu.

Ko te tāke tupeka tuatoru tēnei mai i te tau rua mano tekau nā te Manatu Hauora, he mea awhina atu i te hunga momi hikareti te whakaaukati, engari e whai hua ana ēnei tāke? Ko tā ngā rangahau a Quitline ko te haurua o te hunga i aukati i te momi hikareti i te tau rua mano tekau ma ono, ko te whakapiki hauora te take. E mahi tahi ana a Quitline me Hāpai Te Hauorakia auahi kore a Aotearoa hei te tau rua mano rua tekau ma rima. He āpititanga ki ngā ture tupeka kei te whakārohia kia tāpirihia ko ngā e-cigarettes i roto i ngā mahi auahi kore.

Ko tā te tumu whakarae o Quitline a Andrew Slater, "Ko tā mātou e kite ai i roto i te marama o Kohitātea me te tau hōu e kaha ana te hunga momi hikareti ki te aukati nōreira ka waea mai rātou ki a mātou ki te āwhina. Anei ngā whakautu mō te hunga e hiahia ana ki te aukati, tuatahi kia whakapakari tinana hauora hoki, tuarua mō ā rātou whānau, tuatoru e wero rātou ki a rātou anō, tuawha ko te utu. E āta tirohia mātou ki ngā take me pēhea te āwhina me te tautoko i ngā whānau ki te aukati te momi hikareti ā ko Hāpai Te Hauora e āta tirohia ki ngā kaupapa here."

Ko tā te kaiwhakahaere o Hāpai Te Hauora a Mihi Blair, "Kua kite mātou e kaha ana ngā whānau ki te aukati hikareti i roto i tēnei wa i te mea e whakaaweawe ana i ngā whānau. He ai ki te puronga a Te Manatu Hauora e whai hua ana ngā tāke tupeka. Ko te aronga o ā mātou mahi ko te tautoko i ngā whānau koira te ito o ā mātou mahi kia whakatakoto i te kaupapa here tika."