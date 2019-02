Kua iti iho te pūtea tautoko ma ngā kaihoe ki Waitangi

Ko te ūnga mai o ngā waka tupuna me te tau karihi mahi haka ki runga tātahi ki Te Tii, koira ko tētahi o ngā wāhanga nui o ngā whakanui ki Waitangi. Engari e noho anipā ana ngā kaihoe a Te Tarahiti o Ngā Waka o Te Taitokerau i te hekenga o a rātou pūtea i tēnei tau.

Kei te noho tārewa ngā whakaritenga mo te ra o Waitangi. Ko tā kaumātua Joe Conrad kōrero, i iti iho ai te putea tautoko a te kāwanatanga mai i te rima tekau mano ki te toru tekau mano tāra. E ai ki a Joe Conrad nō te tau whitu tekau ma wha i kaha tautoko ā pūtea te kāwanatanga i tēnei kaupapa, kia hokona ko ngā tēneti, ngā whare horoi wharepaku hoki, te hinu mō ngā waka, me ngā kai me te wai hoki ma ngā kaihoe. I whakapā atu a Te Kāea ki Te Puni Kōkiri me te pātaihia i pehea te rahi o te pūtea ka whiwhi ki te tarati ia te tau me te take he aha ai i iti iho te pūtea i tēnei tau, i mea mai ta rātou mangai kare kau he kōrero. Ko tā Te Puni Kōkiri e mahi ngātahi ana rātou me te tarati ā e tuwhera tonu ana ngā kuaha ki a rātou.

Ko tā te kaiwhakahaere o Ngā Waka o Te Taitokerau a Joe Conrad, "Ko ia te tau ka tonoa ki te whakamau i ngā whakatutukinga puta noa i te ao me te whakakanohi i te ra o Waitangi me te tautoko i te hainatanga o te tiriti. Ko ia te tau ka tonoa ka taukumekume me rātou ki whai i ngā whare iti hei tiakina i te mano tāngata ka tae mai. I tēra atu ra i tae mai ai te rongo e kore mātou e whiwhi i ta mātou i tono ai nōreira kua raru katoa a mātou whakaritenga. Kua roa te wa ahau e hāpai ana i tēnei kaupapa ā roa ake i ngā kaitōrangapū. Mehemea ko koe te kaitōrangapū e here ana i ahau ki muri rawa whakārohia ki ngā mea tutuki i a mātou, i a ākara Hek, me ngā mahi hoe waka huri noa i te ao. Mēna he pūtea kore pūtea rānei, he rangi atāhua tonu kei te haere.