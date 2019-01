Kua ea te hui ki Ratana, ko te aronga inaianei ko Te Matatini

Ko te ra whakakapinga tēnei ki Ratana Pa, ko te mahi e toi ana ko te whakatikatika i te marae. Tokomaha o ngā kaimahi he kaihaka mō te kapahaka o Te Reanga Morehu o Ratana. Ko ta rātou aronga inaianei ko Te Matatini ki te Ao, ka tika i te mea ko rātou te tuatahi i te ra tuatahi o te whakataetae.

E rua tekau ma wha haora ki muri i pokea te wāhi nei i te mahi, ko te haukāinga e mahue tonu ana. Anei ko tā tēnei o ngā kaiwhakahaere o te whare kai a Tracey Tamou, "ko te whakatikatika i te marae me te whakahoki i ngā taputapu ki tōna wāhi tika te mahi i te ra nei, katahi ka hoki ki te kāinga ki te whakatā me te whakarite mō te whakamoemiti āpōpō, koira ka āhei tātou te tuku whakamoemiti ki a Ihoa mō ōna manākitanga ki a tātou katoa i tēnei hui.

I tapaina ki te haukāinga ko 'Te Reanga', i tū tuatahi ki Te Matatini ki Tauranga Moana rua mano ma iwa, mai taua wa i tu te kapa ki ngā whakataetae katoa. I timata a Te Reanga ki raro i te korowai o tōna karapu The Morehu Youth Moverment i te tau waru tekau ma rua i raro i te tumuaki o te hāhi Te Reo Hura.

Anei ko tā tētahi o ngā pouako o te kapa Te Reanga Morehu o Ratana a Te Taepa Kameta, o Te Arawa Waka hoki, "Tuatahi kei te ngēngē i ngā kaupapa nui o to tātou hui oti noa, ka huri te aro ki ngā mahi a Te Matatini me te mea kei te koke tonu kaore he kore ka rata anō te whakatā ki ngā mema o te kapa. Kotahi noa iho tā mātou kaupapa ko te whakamoemiti, ko te whakakororia i te ingoa o Ihoa o ngā mano, he kauhau i te rongopai. He maha hoki ngā kōrero e hāngai ana ki te ana raiona, me ngā kaupapa i marenatia ai te hāhi Ratana ki te rōpu Reipa me te ao tōrangapū.

Ka tu a Te Reanga hei te wha tekau mīniti i te waru karaka Rāpare te rua tekau ma tahi o Huitāngaru.