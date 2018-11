Ko te mahi ngātahi te matū kia whakawhanake ai te rohe o Waikato

Kotahi rau neke atu ngā kaiārahi o Waikato e āta matapaki ana me pēhea te whakapai ake i ngā take taiao, te ōhanga me ngā hapori i te rohe whānui.

Hei tā te Minita Whanaketanga Māori, hei tā Nanaia Mahuta rātou ko aua rangatira Māori mā te mahi ngātahi e whakapuawai ai ngā hiahia o te Māori me te takiwā.

Ko tā Mahuta e hāngai ana te tongi nā Kīngi Tāwhiao arā, “Ki te kotahi te kākaho ka whati, ki te kāpuia, e kore e whati,” mō te whanaketanga o te rohe.

“Me āta whakaaro ka pēwhea te kuhu atu i ngā Māori i roto i ērā kōrero, ērā wānanga hei whakatīnana te hiahia kia pakari ake ngā mea katoa kei te rohe o Waikato,” i kī atu a ia.

Kua whakatakatōria te mānuka e te hemana o Me Uru Kahikatea e Traci Houpapa i te huinga tuatahi o te kaunihera ā-rohe o Waikato ki ngā ūpoko taiao, pakihi, kaunihera me ngā iwi ki te mahingātahi.

“Māori need to recognise generally that in order for us to succeed and grow our wealth and prosperity we need to partner,” i mea atu a Houpapa.

“Increasingly we need to take a stronger regional development role and your starting to see that with Māori authorities and tribal authorities as well.”

“Mā ia tangata e kawe tēnei kaupapa. Ehara mō te ruarua, mō te mano tēnā, mō te katoa,” te korero a Te Ngaehe Wanikau o Te Kotahitanga o Ngāti Tūwharetoa.

Ā, te kupu a te Tumu Whakarae o Te Poari Rēhi Hoiho a John Allen mā te hoki whakamuri ki ngā hītoria e anga whakamua ai ngā hua i te rohe.

“Kua eke tātou ki te kotahi rau e ono tekau tau mō Te Kiingitanga, mōhio whānuitia e te rōpū nei ki te mana o te kaupapa,” te kupu a te hemana tuarua o te Kaunihera ā-rohe o Waikato a Nanaia Mahuta, “tōna mana whakakotahi i te iwi, ahakoa piki me ngā heke.”

Ka tū anō te huinga ia tau ia tau kia puawai tonu ai te rohe.