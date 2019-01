Ko te hiahia kia whakarahi ake i te Pa o Ratana.

Ko ia te tau ka tae mai ngā kaitōrangapū ki Ratana ki te kōrero i ngā wawata ma te iwi e whai ana i ngā mātāpono o te poropiti Wiremu Tahu Potiki. Kua tuku te kāwanatanga i te toru miriona tāra hei whakawhanake i te hapori o Ratana, hēoi kua noho hōhā te iwi nā te kore whai hua i tēnei kaupapa.

Kua roa a Ratana Pa e tatari ana kia whakanake ake i to rātou hapori. I timata te whakawhanake ki Ratana Pa i te wa i a Hone Key me te kāwanatanga Nahinara inā tekau ngā tau ki muri.Hēoi anō i te Nōema kua pahure i whakaputa i a Jacinda Adern āna oati mō te hapori o Ratana. Inā te pohēhē ka tū a Kelvin Davis i te rā nei ki te whakaputa he kōrero huhua mō te putea hanga whare engari auare ake! hei taana he paitai kee tenei kia Phil Twyford Te Minita Take Whare... he karo noa ranei ki te whakamana i te patai.



Anei ngā whakāro a ētahi rangatahi o Ratana mō te whanake haere i ngā whare ki te Pa o Ratana. Anei ko tā Te Rina Wall o Ngāti Tuwharetoa, "Māna te putea e tuku ma te iwi, mō te aha? kua tahuri te kōtahi rau tau i a tātou kua tae te wa kia tū ai tātou mō te tahi rau tau e eke mai ana, me pehea ra te whakawhānui atu i te iwi o konei o te Pa o ngā ariki."

Anei ko tā tēnei uri o Tauranga Moana a Aukaha Kakau, "Mēna he moni nō te kāwanatanga tērā pea tāria te wa a ka tae mai. Hēoi me noho pono ki ōna oati ki a tātou, a te hunga e noho ki konei. Me tino puawai ana oati ki a tātou ki te kore kua kore mātou e pōti mōna."

Anei ko tā Christine Waitai-Rapana o Ngāti Apa, "Kua rongo au i ēnei kōrero kia whakawhanake ngā kāinga ki konei, hēoi anō ko tā mātou tumanako a te hunga rangatahi kia whakaturia tētahi whare mō ngā rangatahi."