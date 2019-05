Ko Shane Taurima te Tāhuhu Rangapū hōu o Whakaata Māori

Kua mana, ko Shane Taurima (Rongomaiwahine, Ngāti Kahungunu) te Tāhuhu Rangapū o Whakaata Māori ināianei.

“Nō te Tīhema o tērā tau, ka tū a Shane hei Tāhuhu Rangapū Whakakapi, otirā, ko tāna he ārahi i te rautaki a Whakaata Māori hei whakaū i te kaha o te tū me te ū a Whakaata Māori ki āna kaupapa ā muri ake nei,” tā te Heamana o te Poari o Whakaata Māori, tā Jamie Tuuta.

“He nui ōna wheako i ngā tau 25 i mahi ai ia i ngā kaupapa pāpāho Māori, i ngā reo irirangi, i te pouaka whakaata, i te ao pāpāho whānui hoki. E kaingākau ana ia ki te reo Māori, ā, e ū ana ki te whakawhanake i te reo Māori me ngā tikanga Māori,” tā Tuuta.

“He wā tēnei o ngā huringa whakaihiihi ki Whakaata Māori, otirā, ko ngā kaupapa hou o te wā me ngā hangarau e āki nei i te auahatanga, i te ahunga kē o te aro, me ngā āheinga kia tupu tonu i roto i ngā kaupapa pāpāho, kaupapa whakangahau hoki. Me eke panuku te Tāhuhu Rangapū i te taiao hurihuri, me eke anō tana kōkiri i ngā mahi pai a Whakaata Māori. Ka mutu, me kaha hoki ki te poro i ngā āhuatanga e tika ana kia hurihia, kia poroa. He toa whakaihuwaka a Shane mō Whakaata Māori. Ko ōna pūmanawa hei whakaaweawe, hei whakaihiihi, hei paihere i ngā kaimahi, i ngā hoa o Whakaata Māori, i te hunga mātakitaki me ngā rangatira o te motu,” tā Tuuta.

I ngā marama e whā kua pahemo ake nei, i whāia e te poari o Whakaata Māori ngā tikanga tōtika ki te whiriwhiri i te Tāhuhu Rangapū. He mīharo te kounga o ngā tono me te tautoko a ngā kaitono i te ahunga whakamua a Whakaata Māori hei ngā tau e heke mai nei.

“He hōnore nui, e tū whakaiti ana ahau i te whakatau a te poari, me tō rātou whakapono mai ki a au i taku ekenga ki tēnei tūranga whakahirahira. Ko tāku i ngā marama e whitu kua hipa nei, he mahi tahi ki ngā tāngata mīharo o Whakaata Māori. E hiamo ana te ngākau i te mea ka whai wāhi tonu ahau ki reira, kia pērā tonu,” tā Shane Taurima.

“Ko tā mātou mahi, he whakatairanga, he tiaki i te reo me ngā tikanga Māori mā te whakapāho i ngā paki pārekareka o te ao Māori. He rangatahi te nuinga o te iwi Māori me te taupori whānui o Aotearoa, waihoki, e hiahia ana ō mātou kaimātakitaki o te ao ki ngā kaupapa Māori kounga, ki ngā kaupapa Māori ngahau. E kaikā ana ahau ki te mahi tahi ki ngā kaimahi, ki te rāngai whānui me ngā hoa kia pai ai te tūhura i ngā āheinga whakarekareka kei mua i te aroaro o Whakaata Māori i roto i āna mahi hei whakarauora i te reo me ngā tikanga Māori,” tā Taurima.