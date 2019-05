Ko Robotics Plus - Hi Tech Kamupene Māori o Te Tau

Ko ngā pakihi e amorangi ana i ō rātau ahumahi me ngā ringa hāpai Māori o muri i whakamihia i te pō tuku taonga Hi-Tech o Aotearoa i te tau nei.

Ko Robotics Plus i tohua ki te taonga tiketike, ka tapaina rātau ko te Kamupene Māori o te Tau, te kaupene ahuwhenua auaha o te tau anō hoki.

Ko te ringa o Argritech, ko Robotics Plus i waihanga he pūnaha aunoa, e whakahaerehia ana e ngā mīhini me ngā hangarau rongorongo, hei whakakikī i ngā āputa mahi i te rāngai ahumāra me te rāngai ngahere puta noa i te ao.