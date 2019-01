Ko ngā whakahē mō te mahi porotū a ngā tākuta teina

Kei te whakahē te Kaiwhakahaere o te Whare Hauora o te marae o Papakura i te mahi porotū a ngā tākuta teina kia pai ake ai ā rātou tikanga mahi. E ai ki a Tākuta Rawiri Jensen ko te manaaki i te tūroro te mea nui.

Hei tā Jensen ko te mahi i te mahi pou atawhai mō te hunga māuiui te mea nui.

“Te tino mahi o te rata te tiaki nei i te tūroro me te whānau, atu i tērā he aha,” i mea atu ia.

Kāore tonu ngā tākuta teina e toru mano neke atu i ngā hōhipera e mahi ana, i te mahi porotū e whā tekau mā waru haora hei whakahē i ngā whakahaere wātaka a ngā Poari Hauora ā-Rohe.

Wheoi, kāore a Jensen kua noho hei tākuta mō ngā tau e iwa takau mā iwa i te paku whakaae ki ngā mahi a ngāna teina.

“Mai rānō tērā āhuatanga o tēnei mahi i roto i te hōhipera, ehara hoki i te tākuta anō te mahi tērā, ko ngā nēhi, ko ērā atu e mahi nei i te hōhipera,” i kī atu hoki ia.

Waihoki, e māharahara ana te hapori o te marae o Papakura.

“If it's a health and safety issue consider the health and safety of our whānau that they're not seeing and having to come back out to Primary Care land,” te korero atu a te Tumu Whakarae a Tony Kake.

“Ka taea e rātou te noho me te āta kōrero mō ngā raruraru kei waenga i a rātou hāunga tēnei te whakararu i te tūroro,” i mea atu a Jensen.

E ngana anga ngā Poari Hauora ā-Rohe ki te kōrero ki Te Rōpū Hāpai i ngā Tākuta ki te whai rongoā.

Wheoi, ki te kore, he mahi porotū atu kei te haere hei ngā wiki e rua.