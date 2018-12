Ko 'Hang Tuff Dont Puff' he hōtaka auahi kore mā ngā wāhi mahi.

Ko te wero Hang Tuff Don't Puff te kaupapa hou kua timata i roto i ngā wāhi mahi ki te whakakore i te momi hikareti. He kaupapa i timata i ngā tau e rua ki muri e whakahaerehia ana hoki e Counties Manukau Health, me tō rātou whakapae kei te whakatutuki pai rātou i o rātou whāinga. Engari, mā ngā kaupapa pēnei i a Hang Tuff Don't Puff kāwanatanga e tāea ai te eke ki te taumata o te whenua auahi kore hai te tau rua mano rua tekau mā rima, kāhore rānei?

I tae atu ngā kaimahi auahi kore o Te Poari Hauora o Counties Manukau i kō atu i te rima tekau ngā wāhi mahi ki Tāmaki nei i te tau kua hipa, ki te whakatenatena i ngā kaimahi kia mutu ai i te momi hikareti. He ai ki ngā rangahau kei te kotihi tonu ko te wahine Māori. Mō tēnei māmā nā te nui o ngā mate hauora kua pāngia me ngā pōrearea o ana tamariki ki ā ia, I mutu ia i te Whiringa ā Nuku i tēnei tau ā tekau mā rua tau ki muri. Ko tā Sarah Te Ao, "E mau tonu ana ahau i te rua rau toru tekau tāra i a te wiki, e pai ana taku hā inaianei."







Hēoi he take nui tonu te momi hikareti mā ngāi Māori. Kua heke ngā tatauranga ki roto o Aotearoa mā te rua tekau mā rima paihēneti i te rua tekau ngā tau, Ki te whakatinana i te moemoeā kia auahi kore a Aotearoa hei te tau rua mano rua tekau mā rima, me tutuki tēnei hōtaka i te ono rau mano tāngata momi hikareti i roto i te whitu tau kei te eke mai. E mōhio ana te rōpu o tēnei hōtaka ehara nō rātou i te kariri hiriwa engari ko te manako ia kia piki ake ngā tohutoro mai te rima mano ki te tekau mano hei te tau e tū mai nei.



Ko tā tētahi o ngā kaimahi hauora o tēnei kaupapa a Diana Uele, "I whai wāhi atu mātou ki te awhina e kotahi rau rima tekau mā tahi ngā kaimahi kia auahi kore ā whitu tekau mā tahi paihēneti o rātou he Māori Pasifika hoki. Ki ahau nei e anga whakamua ana tātou ahakoa he roa te haere mā tātou katoa mā te mahi tahi me ngā wāhi mahi, me te kāwanatanga ā me ngā iwi katoa ka tutuki i te moemoeā. He pai te kite e heke ana ngā tatauranga, mōku ake me pērā tonu i mua mai i te tau rua mano rua tekau mā rima kia tutuki pai ai tātou i taua hiahia."