Ka whiwhi a Tākuta Haare Williams he tohu nui

I whakamānawa i te tautahito kaipāpāho Māori a Hare Williams ki te tohu kairangi mō ana mahi nui i te ao pāpāho, whakāta hoki, i te hui tohu whiwhinga o Ngā Kupu Ora Māori kaipāpāho o te tau i tū ki Te Kunenga ki Purehuroa ki Te Raki Paewhenua i te rā nei.

Ka whakamihia e te uri o Ngāi Tūhoe me Te Aitanga-a-Mahaki te hunga nā rātou i para te huarahi mōna. I timata a Williams i te ao pāpāho i te tau waru tekau mā iwa hei kaiwhakahaere i Te Reo O Aotearoa mō RNZ. Ko tāna ahakoa kua rerekē te wā ko ētahi whakāro kei te pupuri tonu. Ko tā Williams anō ko te whakakotahi i ngā rātonga pāpāho Māori ehara i te mea tau hōu. I tērā tau i whiwhi i ā ia i te tohu hōnore i Unitec.



He kura e tangihia he maimai aroha, ka maioha atu a Tākuta Haare Williams i te hunga kua riro, nā rātou te huarahi i para mōna, "Nōreira ko rātou kua riro atu ki te pō, me kī ake rā ko Wiremu Parker, Ko Wiremu Kerekere, rātou mā ko Ted Nepia,me whakanui i tērā rēanga tangata nā rātou i para ngā huarahi. He uaua i tērā wā ā kei te uaua tonu kaore anō kia tino māro te haere engari kei te kite ake te piki haere o te puawaitanga o te reo. I mahi tahi au me Muru Paenga tērā tangata kakama ki te kipakipa i ngā tari whakahaere i ēnei tūmomo mahi. I taua wā ko te whakahāwea i a tāua i te iwi Māori ko ngā kōrero e whakapāhotia ana i te reo nō te Pākeha kē ērā whakāro ehara nō tāua te iwi māori."

Anei anō ko tā Williams mō te take kia whakakotahi mai ngā rātonga pāpāho Māori katoa, "Mai rā no i te wā i kakaritia ai tēnā huarahi ki te 'Broadcasting Corporation' i ngā tau waru tekau, i kakaritia taua kaupapa ki te aroaro o te kāwanatanga."