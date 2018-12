Ka whakawhiwhi te Rautaki Papakāinga o te marae o Papakura i te $1miriona

E manahau ana te marae o Papakura i te wā kirihimete nei, ko rātou te hunga tuatahi ka whiwhi putea i te tahua putea Hanga Whare Māori tekau mā rima miriona tāra te rahi a te Kāwanatanga.

Ko te whakahau a te Pirimia, kotahi miriona tāra ka tukua ki te Rautaki Papakāinga hei tāwharau i ngā kaumātua o te marae.

Hei tā kaumātua, hei tā Brian Joyce, he tīmatatanga noaiho tēnei.

“Ka kōrero te Minita mō ngā mahi hanga whare e rua pīriona tāra. Koinei ngā putea e mātakitaki mātou,” i mea atu ia.

E rua tau ki muri i whakaaro ake ai te tumu whakarae o te marae a Tony Kake, ki te hanga kāinga mō ngā kaumātua i ā rātou whakapeto ngoi ki te manaaki i te marae.

“The mahi wairua that they do, the mahi that they do with our whānau every day is really undervalued aye,” i kī atu a Kake, “but having our kaumātua, kuia on site just welcoming people every day 24/7, I think is awesome.”

Ko te pae tawhiti a te marae he hanga kia tekau ngā kāinga kaumātua e rua ngā rūma moe.

Engari tēra ano te whakatau a te Pirimia me whānui ake e taea ai te tautoko i ngēnei tūmomo kaupapa.

“We're looking around models of shared equity and rent-to-buy in that area. And then we've also got our state housing, public housing and emergency housing programme,” te korero a Ardern.

Ka whakapaua te kotahi miriona tāra ki ngā hānganga rori, hanga whare anō hoki, ka tīmata hei te tau hōu.