Ka whakarewa a Minecraft i tā rātou akoranga reo hangarau rorohiko tuatoru i te reo Māori

Ki Tāmaki ki te tonga, e whai wāhi ana ngā tauira tauhou i te reo hangarau rorohiko nō Te Kura Māori o Waatea ki te ako i pēhea rā te kēmu rorohiko o Minecraft Voyage Aquatic i hangaia mai mā te akoronga reo Māori.

E manahau ana ngā ākonga ki te ako i pēwhea te kēmu pārekareka nei i hanga ai i te reo Māori.

“Kei te pai nā te mea kei te ako ahau i ngā mea hōu,” i mea atu a Beverley Hemana.

“He pai te kēmu nā te mea kei te whakangahau,” i kī atu a Paigan Tara.

E ako ana te karāhe reo rua nei i te akoranga reo hangarau rorohiko kotahi haora i te reo Māori nā Wehe Nā Hangarau rāua ko Microsoft NZ i hanga.

“Ngā tohutohu whai ki runga, ki raro, ki muri, hurihia i runga,” i korero atu a kaiako Awaroa Rapana, “i te tohu o tēnei kēmu ki te hanga i ō rātou ake whakaaro me pēhea e hanga tērā kēmu.”

I hangaia te akoranga reo Māori reo hangarau rorohiko tuatahi mō te kēmu o Minecraft Adventurer e rua tau ki muri.

I tērā marama i whakarewa ai te akoako reo Māori reo hangarau rorohiko o Heroes Journey.

“It's critical that they get to see creation in te reo Māori in the space where it currently isn't,” te kupu a te kaiwhakatū takirua o Wehe Nā Hangarau a Zoe Timbill, “so that as they grow older they can keep pushing to have more and more technology with a te āo Māori basis.”

“He wero tēnei ki te Manatū Mātauranga, mā rātou kē e hanga ngā rauemi hangarau mō ngā tamariki i roto i ngā kura Māori,” i mea atu a te tumuaki a Tania Rangiheua.

E wātea ana ngā akoranga reo Māori e toru utu kore ki te marea i te ipurangi.