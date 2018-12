Ka tae ā-tīnana atu te Minita o Whānau Ora Minister ki te marae o Ngā Whare Waatea

Ki te tonga o Tāmaki, kua tae ā-tinana atu te Minita o Whānau Ora a Peeni Henare ki te marae o Ngā Whare Waatea i te rā whakamutunga hei tuari pouaka kai, nā te tono a te Kaiwhakahaere o Whānau Ora ki Te Uepu Noho Taone o Manukau i tuku.

Kei te hiahia hoki te kaiwhakahaere, a Veronica Henare ki te akiaki i te kāwanatanga kia kaha ake te tautoko ki ngā whānau pōkaikaha i te wā kirihimete.

“Kua kite atu ahau i te pōharatanga e pēhi kino nei i ngā hunga,” i kī atu a Peeni Henare, “nō reira me hanga māhere tātou mō te kirihimete ā te tau e tū nei.

Mō ngā rā e iwa kua hori, kua takohatia ngā pouaka kirihimete a Te Mīhana o Tāmaki e rua rau ki ngā whānau pōkaikaha, wheoi i te rā nei e rua rau e whitu tekau ngā pouaka i tuari.

Ka tirotiro ka rongo hoki te Minita i te nui o ngā hiahia.

“Come face the people and see what this has been all about, and he did, you know I acknowledge him for that,” i mea atu a Veronica.

Ko ngā pouaka kai, perehana whakamutunga hoki e tuarihia nei, wheoi e whakapono ana a Henare arā noa atu ngā whānau ka noho rawa kore i te kirihimete nei.

“Kei roto i te tau kua pahure ake nei ko te mahi o taku tari kia hangāia te tūāpapa mō te Whānau Ora mō ngā tau tekau, rua tekau kei mua i te aroaro,” i korero atu a Peeni.

“I am confident that this is going to be better next year,” te kupu a Veronica, “he gives me confidence and for me that's enough.”

E ai ki te Minita arā noa atu ngā whānau ka āwhinatia e te tahua pūtea hōu o Whānau Ora ā tērā tau.