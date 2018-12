Ka ratarata te marea ki te ahurea kapa haka tuatahi mā te hunga hauā, tāngata whaiora

E ai ki te kōrero ki te tuohu koe me he maunga teitei. Koia kei ngā ngā kaihaka hauā e toru rau nō Te Ika ā Maui ki te tū ki runga i te papatūwaewae o Te Ahurea Kapa Haka ā-motu o Te Anga Pāua o Aotearoa, i tana whakatūnga tuatahi ki roto o Kirikiriroa.

He waiata-ā-ringa a Ngāti Kahungungu arā, “Kōtiro Māori E” e rata ana ki te marea, me ngā kaihaka o Te Waka Toka o Heretaunga hoki.

“I really enjoyed Kōtiro Mai and learning the actions,” i mea atu a Chelsea Taylor, “it was pretty hard, yeah I'm still learning at the moment but I had a really good time.”

“I enjoyed everything and I'm so proud of it,” te kōrero a Chrystal Gray.

E whia marama ngā kaikaia o Te Waka Toka o Heretaunga me ngā kapa tekau mā whā atu e whakapetongoi ana kia whakaatu ai i ō rātou ngākau nui, pūkenga hoki - arā, kāore he mate te mate hauā.

“To experience ao Māori,” i kī atu te kaiako o Te Waka Toka o Heretaunga tutor, a Jake Moanaroa.

“To show everyone you know that our tāngata whaiora can do big waiata like this and they can come up here and perform.”

Nō tērā tau i whakahaere ai ngā ratonga o IDEA i raro i te maru o Te Rōpū Hauā, Tāngata Whaiora, i ngā ahurea ā rohe arā, ko te Raki, te Waenganui, me te tonga.

He whakatutukinga te huinga mahi ā-rēhia nei i ngā hiahia o te hunga hauā Māori, tauiwi anō hoki.

“Ko te pātai tino nui o te hunga hauā, āwhea ka tū rātou pēnā i ō rātou tuākana, teina ki runga i te atamira Matatini,” te kupu a te kaitakawaenga ā-motu o IDEA-IHC a Taki Peeke.

“Nō reira, ko tēnei he arawhata e āwhina ana i te hunga hauā ki te tutuki i ngā wawatā.”

Ka tū te Ahurea Kapa Haka o Te Anga Pāua o Aotearoa mā te hunga hauā, tāngata whaiora ki te rohe o Waenganui hei ngā tau e rua.