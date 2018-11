Ka piki te putea mā ngā kaimahi hōhipera

He pikinga utu mā ngā kaimahi hōhipera e whā tekau ōrau te nui i te toru tau e tū mai nei. He whakaaetanga e whakatauhia ai ngā tikanga mahi mā ngā ringa rehe hohipera toru mano rima rau te tokomaha kei raro i te maru o te Uepu E Tū, kei ngā rohe rua tekau puta noa i te motu.

Ko tā Kahurangi Naida Glavish e kore te whakapikitanga i te puta e nawhe ana mā ngā pukumahi kei ngā hōhipera. Ko tāna ki a mātou o Whakāta Māori, "Ahakoa te kake ake o tēnei mea te kotahi tāra i te haora kotahi, e tino kore e nawhe! /I te ahuatanga o te piki ake o te kotahi tāra hei ututanga mōu, pēnā anō te kake ake o te utu mō te paraoa me nga miraka me ngā kai hei whāngai i tō whānau. I runga i tēna e hari ana au kua piki ake, engari e kore e nawhe. E mahi ana au i te DHB, e kite ana au ia rā ia rā ā rātou mahi, ka mutu ko ērā hunga ehara i te hunga riri, ehara i te hunga amuamu, he hunga e mahia nei o rātou mahi."



Nō te Whiringa ā rangi i tērā tau i mahi tahi te uniana E Tu me ngā poari hauora puta noa i te motu, ko te whakapai ake i ngā heipū mā ngā kaimahi toru mano rima rau te take. Hei tāpiritanga ki tenei kaupapa, ko ngā kaimahi ka whiwhi i te tohu taumata tuatoru ka piki ake tā rātou putea mai te tekau mā whitu tārā ki te rua tekau mā rima, he pikinga tērā i te wha tekau paihēneti. Mai i ngā kaimahi hōhipera rua mano me te tekau mā rima rau i kirimanatia, he kaiwhakapaepae, he kaihoroi kākāhu, he kaiawhina, he kaiwhakahaumaru nō ngā poari hauora rua tekau. Ko te iwa tekau mā waru paihēneti o ngā kaimahi o te uniana me ngā poari hauora katoa i tautoko tēnei kaupapa.

Ko tā te Kaiwhakahaere takirua o te Uniana E Tu a Sam Jones, "E mea ana ētahi ki a mātou e pai ana ki ā rātou i te korenga o te mahi e ono ngā rā te roa, i te korenga i te mahi i ngā wāhanga mōrearea i te mahi kia tae ki te mutunga o te wiki te take. I whakaae katoa te kāwanatanga hōu ki te whakapiki i ngā putea mā ngā kaimahi kei raro e putu ana, i whakapuare mai ai rātou i te putea timata ka kake ake ki te rua tekau tāra nōreira ko tā matou mahi ka utua ki ngā kaimahi te putea tika mō ā rātou mahi nui. He mahi miharo ā rātou mahi ki roto i ngā hōhipera, ko rātou e whakahaumaru ana i ngā wāhi mahi hei painga mā ngā tūroro me ngā kaimahi katoa, ngā take haumaru hoki, me ngā take paruparu ki rō hōhipera."