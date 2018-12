Ka kitea te kaupapa o In Zone Project ki te papa whakaaturanga nui

He pakipūmeka e pā ana ki a 'In Zone', te whakaruruhau taiohi i āhei ai ngā tama, tamāhine Māori, Pasifika , ki te haere ki ētahi o ngā kura mātauranga teitei, e whakaatu ana i ngā whare kiriata hurinoa i te motu.

Hei tā tētehi o ngā tuākana tuatahi o mua, ināianei Kaiwhakarite Mātauranga hei tā Neihana Reihana kei te ora tonu ngā mātāpono.

Hei tā Reihana ahatia ka kitea te kirata o In The Zone, te whakapau kaha a Terrace Wallace kia eke te māori ki te pae o angitu ki te papa whakaaturanga nui, ko Matua tonu ia mō ngēnei tama.

“Kāore he tae o tēnei mea te aroha. Mēnā he pango te tangata whiua te aroha tonu, mēnā he mā te tangata whiua tonu te aroha,” i kī atu ia.

He whitu tau kua pāhure mai te whakatūria o tenei Whare ki te rori o Owens, hei kainga noho mo ngā tama tāne inaianei kua tū ano hoki a Havelock mo nga kotiro e ahei ai rātou ki te haere ki ngā kura o Tamaki

“Ka tae mai te tangata ka kite te waharoa e tū nei te tohu korōria ki te atua. Mai i te tīmatanga i tīmatahia tēnei whakaaro tae noa ake nei kei te ora tonu tērā wairua i roto i te kāinga,” i mea atu a Reihana.

Ina kua tū hoki ngā kaupapa whēnei i tēnei i tōna wā kāinga o Chicago me ngētehi atu tāonenui i Amerika.

“You will find that a lot of values that come from tikanga Māori I've now incorporated,” ka korero atu ia.

“My boys there call me Matua and we practise alot of the Māori culture ways.”

Ka whakaatu atu te kiriata hei ngā wiki e rua nei.