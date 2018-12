I whakatāuta i ngā pūngao kōmaru i te marae o Whangaehu

Mō ngā marama e ono kua hipa i te whai te iwi o Whangaehu Marae i tētahi huarahi e taea e rātou te whiwhi i te pūngoa kōmaru mō tō rātou marae ā i te rangi nei i whai hua rātou i o rātou mahi nui.

Pērā i te tupuna rongonui a Māui, i hānihi ai ngā hīhī o te rā e Ngāti Rangiwhakaturia. I hono tahi ai a Whangaehu Marae me Solar City tētahi pākihi e whakarawe ana i te hiko mā, hiko iti te utu he pai hoki mō te taiao. I te rangi nei i whakatāuta ngā kaimahi o Solar City i ngā pātū pūngao kōmaru i te tuanui o te wharekai o te marae. Ka whakaako ngā kaimahi a Solar City i te hau kāinga me pehea te tāuta i ngā pātū pūngao kōmaru ā mā tērā ka whiwhi mahi ki te hapori.



Source: Solar City Website.

Ko tā tētahi o ngā māngai o Whangaehu Marae a Hawea Meihana, "Ki te tiro whakamuri inā ono marama ki muri he tawhiti te haere ā inaianei ka kite mātou i te tāutatanga o ngā pātū pūngao kōmaru ki te tuanui o te marae, nōreira he take nui tērā mō tō tātou iwi, he kaupapa kua roa te wā mātou i whakārohia engari kīhai mātou i whai wāhi atu i ngā tau ki muri. He hua nui he hua hoki ka whiwhi ki a mātou hei ngā tau kei te eke mai engari ko te mea mō tātou o te hau kāinga kia hanga tō mātou ake huarahi ki te whakaputa kōmaru mō mātou anō. Arā ko te pūngao kōmaru tērā, kua tae ki te wā mō ēnei momo hangarau.



Ko tā te kaiwhakahaere kaupapa nō Solar City Kahn Awhitia Piripi Denton, "Noreira kua kore kau he utu tāuta utu timatanga hoki, kua kore kau he take mā tētahi putea nui hei taunaki i ngā mahi hēoi kōtahi anake te utu ka utua i a te marama, ko te nui te iti rānei o ngā pātū pūngao kōmaru koirā ka utua mōna. Ko te rima tekau mano tāra i ngā tau rua tekau te hua ki whiwhi ki te iwi.

Ko tā tētahi o ngā kaiwhakatāuta nō Solar City a Terewa Tamihana, "mō tētahi punaha iti pēnei he kotahi rā te whakaoti i ngā mahi, he nui ngā mahi mīhini me te hanga ngā pou awhina kātahi ko ngā pātū pūngao kōmaru, he nui ngā mahi hiko hoki."