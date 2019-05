He whakatūwhera i ngā kēti ki ngā whenua Māori

He tautoko i ngā whenua Māori te aronga o ngā panui tahua pūtea a te Minita Whakawhanake Take Māori a Nanaia Mahuta i Tūranga i te rā nei, arā, koni atu i te rima tekau miriona tāra ka rāhuitia mō ngā take whenua Māori.

Ko ngā tahua pūtea nei ka whakaāhei i te Hōtaka Whenua Māori i pānuitia e Minita Nanaia Mahuta i te Pēpuere, engari ko te kōrero matua i puta i te rā he whakatūwhera i ngā whenua Māori ki ngā whānau.

Hei tāuira, e mau tonu ana te Te Taratī Ahuwhenua o Matuaokore i tētahi o ngā paku wāhanga whenua Māori e toe ana i Tūranga, engari kua aukatia te huarahi ki a rātau.

Ka mutu, nō te taenga atu a Nanaia Mahuta i te rā nei whakaaetia tā te whānau tomo atu mā runga motokā ki ō rātau whenua.

“We just can't get up here until now first time the gates been opened and we can actually drive up”, te kī a Phil Hokianga.

Hei tā Heamana o te Matuaokore Ahuwhenua Trust hei tā Tammi Hokianga says, “We've been landlocked for many many many years and our parents have struggled to get even get through the front gate to get to this whenua, so we've made progress in terms of being able to open up that front gateway and to get this far but look we need to go further.”

E rima ōrau o ngā whenua i Aotearoa he whenua Māori, engari he hautoru kua aukatihia, arā, kāre e tarea e ngā whānau te whakawhiti atu i te huarahi ki ō ake rātau pārae.

Hei tā Minita Nanaia Mahuta, “Mō te whakapai i te mahi kei runga i a rātau nei whenua, kei tērā atu o ngā pūtea te wāhanga mō rātau arā kei te PGF, mō te hunga korekau i tīmata ana koia nei te hua o tēnei kaupapa. “

Ko tēnei te poraka whenua anake e toitū ana ki Kaiti nei ki Tūranga, me te aha, e whakamihi atu ana ngā whānau o Te Taratī Ahuwhenua Matuaokure ki ngā pānui a te Kāwanatanga i tēnei rā.

Hei tā Hokianga, “The ability to know where to go how to go how to use tools, how to get to places, we've sort of done this as a hit and miss exercise we've tried various ways that haven't worked, we've tried again, but the processes that they intend to put in place now are going to make it much much easier.”

Hei tā te Minita Take Māori hei tā Nanaia Mahuta, ko te $50 miriona tāra o te tahua moni Kāwangatanga ka tautoko i ngā whānau ā-kanohi, ki rō kōti whenua Māori, ki ngā rauemi ipurangi anō hoki.

Hei tā Mahuta, “Whakamāmātia tērā āhuatanga o te huarahi ki te whenua, whakatōpūngia i a rātau kia maru a rātau nei wawata i raro i tētahi tarati, whakamāmātia ētehi o ngā āhuatanga kia riro ki a rātau te taitara.”

“Had this been in place three years ago, which is when we started this journey ourselves, I think we would have been a lot futher along than now”, te kī a Tammi Hokianga.

Ko te wawata ia o te Taratī Ahuwheua Matuaōkore he whakangāwari i te ara ki te whakawhanake i ō rātau whenua.