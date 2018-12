He rōpū waiata e whakanui ana i te reo Māori

Kua kitea whānuitia tētahi rōpū nō Tauranga ki Pukamata, whai muri i tā rātou pōhi i ngā waiata e whakanui ana i te reo Māori. Ko Jeremy Hantler te kaiarahi o te rōpū, he toki i te ao pūoro tuawhenua, hei tāna nā āna tauira Māori, ngā waiata māori hoki i whakaihiihi i a ia. Papaki tū ana ngaru ki Tauranga na runga i tēnei rōpū waiata 'The Harmonic Resonators' me te waiata o Tauranga Moana. Hei tā Jeremy Hantler māngai o te rōpū waiata “na tētahi o aku hoa i kī mai ma te tuku whakaaturanga ka mātaki atu te iwi, he kaiako hoki ahau, ā, rawe ki ahau te waiata ki roto i te reo Māori ngā na pūreta oho, ā, he maha aku tauira Māori ka rawe ki a mātou te waiata ki roto i te reo Māori i tētahi rangi ko Tauranga Moana te waiata, mīharo!” Whai muri i te tuku atu o te waiata 'Ka Pioioi' ki runga i to rātou whārangi pukamata, ono rau, rua tekau mano te hunga kua mātaki atu, tata ki te whā mano ngā kōrero whakahoki, te katoa he wairua pai, e tautoko ana i ngā mahi. Mo tētahi o ngā kaumātua o Te Wairoa Marae a Ngaronoa Reweti-Ngata “taku mihi atu ki a rātou, ko te mea nui ki ahau, ka rongo ahau, ka kite ahau i aku whanaunga ka pēnei mai, ka pakipaki hoki i roto ia tātau te Māori he mea pai kia whakaoho ake”. Kua kotahi tau te rōpū e haere ana i pōhirihia ngā whānau o Te Wairoa Marae ki Tauranga kia tae mai rātou i ēnei rangi okioki koinei te wā tuatahi kua tau mai tēnei rōpū ki runga i tētahi o ngā Marae o Tauranga moana atu i te hūnukutanga mai o te kaiwaiata matua mai Kirikiriroa ki konei tekau mā waru marama ki muri. “I kite ētahi o ngā tamariki i ngā waiata ki runga i te ipurangi, ā, ka whakaatuhia ki o rātou whāea i konei, he tangihana i konei i taua wā, ka whakaatuhia ki ngā kuia, mīharo ki a rātou te waiata o Tauranga Moana na tuku tono mai, ā, kua tae mai mātou ki konei i tēnei rā”. Ko te hiahia a te rōpū kia waihanga i tētahi kōpae pūoro hei tērā tau, me te manako ia kia puta he waiata Māori.