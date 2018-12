He rōpū e tauawhi i ngā whānau pōkaikaha ki Taupō

Kua tiki atu Te Korowai Rōpū Tautoko ki Taupō i te tauira o Love Soup mai i ngā āwhina o Rotorua ia Rāapa ka tuku kai te rōpū nei hei awhina i ngā whānau e raru ana ki Taupō me Tūrangi. Hei tā Cherie Darlington mo ngā wiki e rima ka huri kua piki ake te hunga e taki kuhu mai nei ki te tiki kai. “He nui tonu ngā whānau kei te raru, he uaua ki te tiaki i a rātou me te whiwhi kai hoki”. Kāhore te kaupapa e whai moni kāwanatanga, heoi mei kore ake ko Love Soup Rotorua i tāea ai. Kei Rotorua a Ethel Jones e noho ana, engari e mahi ana mo Te Korowai ki Taupō. He hari kai ki Taupō tāna mahi ia Rāapa. “Ka haere au ki a Love Soup Rotorua, ko rātou kei te awhina me te tautoko i a mātou mā te hōmai kai mo Taupō”. Neke atu i te rua tekau mā rima tau Te Korowai Rōpū Tautoko e hapai i ngā mahi toko i te ora ki roto o Ngāti Tūwharetoa. Kua rima wiki tēnei kaupapa e haere ana, ā, kei waenga i te toru tekau ki te whā tekau ngā whānau o Taupō, ā, kei waenga i te tekau mā rima ki te rua tekau ngā whānau o Tūrangi e hara mai nei ki te tiki kai. “Kāre anō kia ruku mātou ki te hōhonutanga o tēnei kaupapa, he nui tonu rātou e whakamā ana ki te hara mai, kahore anō kia eke ki te tihi o te maunga” ki tā Darlington. “Ia Rāapa e menemene ana rātou na te mea kaore he kōrero ko te hara mai ki te tiki i te kai” tō Jones. Hei tā Te Korowai Rōpū Tautoko kei te piki ake ngā whānau e kuhu mai nei na whai anō e rapu tautoko ana rātou mai roto o Taupō hei hapai i ngā whānau.