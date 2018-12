He pumanawa tautono hōu tā Ngāti Whātua Ōrākei - T.I.A

He pūmanawa tautono hou ka whakarewahia e Ngāti Whātua Orakei ā ka taea e ngā manuhiri te kite i te ahurea māori, tūtaki hoki i ngā moko toa o te ao māori huri noa i te ao. Ko te hononga o Papatuānuku me Ranginui te pakiwaitara o taua pūmanawa tautono.

I timata te whanaketanga i tēnei kaupapa i te Huitāngaru ā inaianei e mahi ngātahi ana a Ngāti Whātua me Titan Ideas kia puawai te whakāro. Kua waru marama inaianei ko te waituhi, titonga waiata me ngā nekenekehanga kanikani te mahi. He paparahi tēnei pea mā ngā iwi katoa te whāki atu i o rātou kōrero. He huarahi whakamatau tēnei mā Ngati Whātua ka āhei rātou te whai pukenga maha i roto i te ao hangarau. Ka taea te tikiake i te pumanawa tautono T.I.A mai i ngā toa Āporo, Purei rānei.



Ko tā te kaiwhakahaere o te kaupapa a Te Aroha Morehu kōrero, "Ko Te Ira Aotearoa te ingoa ko Tia te ingoa o te kaikōrero, ko Tia te Tui ko ia te mauri o te tangata whenua o Aotearoa. I toko ake te whakāro ki roto i a mātou o Ngāti Whātua me tētahi mahere rautaki mana matihiko, he ara hou i roto i te ao hangarau. E timata ana me Rangi rāua ko Papa koira te purākau tuatahi engari e matapaetia ana e au tērā pea he paparahi tēnei mā ngā iwi katoa to hono mai me te whāki atu o rātou ake kōrero nōreira e ngana ana a Ngāti Whātua ki te whakamana i te ao mana matihiko. Mai i ngā akoranga whaiapainga i neke atu mātou ki ngā akoranga ā rorohiko, kātahi ki ngā akoranga ipurangi, kātahi ka hūnuku atu mātou ki ngā mahi e taea ai mātou te kōrero i o mātou purākau.







Ko tā Waimarama Hawke tētahi o ngā reo o te kaupapa nei, " Anā kei te hīkaka ā wairua kia kite i te hua i tēnei rā, āe he tohaina ki ngā tamariki waihoki he tohaina ki ngā kura auraki kia mōhio kia mārama kia akona ngā tamariki katoa o Aotearoa i a tātou purākau."