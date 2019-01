He Pātaka Kai hōu hei whāngai i ngā ratonga whakahiato ora me Oranga Tamariki

He Pātaka Kai hōu ki Tāmaki Ki te tonga ka whāngai atu i te hapori ki ngā ratonga o te Manatū Whakahiato Ora, Oranga Tamariki me ngā kai, rawa hoki mō te utu kore.

E ai ki te kaiwhakatū takirua e a ki a Liz Kiriona, he tuatahinga tēnei hei āwhina i te maha o ngā hiahia o te hapori.

Hei tā Liz Kiriona nā tō rourou, nā taku rourou ka ora ai te iwi

“We also have frozens which we have in a freezer on site for meat and things like that,” i mea atu a Kiriona.

“We were looking at food that can go a long way for big families. You know it's not gonna be flash kai, it's gonna be kai that they can make a lot out of. Women's sanitary products we have on hand we also make sanitary pads.”

Hei tā te kaitakawaenga o Te Whare Hapori o Rawiri, hei tā Waimaria Johnson ka tākoha tonu me ngā momo ratonga toko i te ora hei tautoko i ngā whānau.

“We deal with courses, Oranga Tamariki, Work and Income, Housing NZ. Anything they need we get advocates for them,” i kī atu a Johnson.

E waru tekau ngā Pātaka Kai kua whakatūhia hurinoa i te motu hei whāngai i ngā tāngata e rima mano neke atu, ka mutu, kotahi rau tekau mā rua e hangahia ana i tēnei wā.

Hei tā te kaiarataki takirua o Ngā Kākāriki, he mānukanuka tēnei.

He tohu tēnā o te noho rawa kore o ngā whānau, nō reira, ko tērā te mahi hoki o te kāwanatanga ki te whakamana i ngā whānau,” i korero atu a Marama Davidson, “engari āe i tēnei wā me tautoko Pātaka, pērā i te putea, pērā ki te mahi hononga o ngā rōpū ki te hanga ēnei momo Pātaka Kai.”

“We do have a lot of families that come through our doors and do look for food grants, food assistance,” i kī atu a Johnson, “because a lot of government departments have not really offered them a lot so yeah we're just dealing with a lot of whānau in need.”

Kua kotahi tau ki te whakatu i te Pātaka Kai nei i ngā tākoha o ngā rōpū huhua, whērā i a Guru Nanaks Free Kitchen, me te Kīhini Hupa.

“Ki te whakahuihi mai ngā whānau katoa Māori mai, whanaunga o ngā Moutere mai, ngā rōpū manene mai ki tēnei o ngā whare i whakatūhia e mātou hei noho whare whakahaumaru i ngā whānau katoa i tēnei o ngā hapori,” i mea atu te kaumatua a Tunuiarangi McLean.

Ko te pae tawhiti a Kiriona mā te whāngai atu i ngā whānau rawa kore i te Pātaka Kai me ngā ratonga e puta ai rātou ki te whai rawa.