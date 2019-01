He kura a Tairāwhiti Waka Hourua mō te hapori whānui

Kei te tuku a Tairāwhiti Waka Hourua i ngā kōrero whakatere waka o Te Tairāwhiti ki te hunga tūmatanui o Tūranga Nui a Kiwa, i raro i te maru o Tuia250 arā ngā whakamaharatanga ki te tūtakitanga tuatahi a te Māori ki te Pākehā.

Hei tā te kaiwhakahaere o Tairāwhiti Waka Hourua hei tā Te Aturangi Nepia Clamp, “We want to engage with them and we want to teach them the skills, the amazing knowledge that our ancestors had that 7000 years ago, starting right over near Taiwan and so forth, and extending out from there sailing west to east and exploring discovering and settling the largest ocean in the world”.

Ka whai wāhi atu ngā tauira waru mano o Te Tairāwhiti atu i Muriwai ki Pōtaka. Tamariki mai, pakeke mai kei te tūwhera ki te katoa.

Hei tā te heamana o Tairāwhiti Waka Hourua hei tā Owen Lloyd, He waka ki te hono i a tātau te iwi Māori me te iwi tauiwi hoki, ana ka kite rātau i tō mātau waka, ana ka āta whakaaro i te kaha o ō mātau tīpuna ki te haramai i runga i te moana nui a Kiwa.

He whakatere waka te mahi kia ako ai te rangatahi ki te whakatinana i ngā mahi pāngarau, ki te pānui i te taiao anō hoki.

Ko tā Te Aturangi Nepia Clamp, “And so we want to instil in these young people that our ancestors did that, what they have running through their veins is that same DNA, they can do anything, they just need to apply themselves”.

Kei te mahi ngātahi a Tairāwhiti Waka Haka Hourua me Te Hā ki Tūranga e kawe ana i a Tuia250, ngā kaupapa e tohu ana i te taenga mai a Kāpene Kuki ki Aotearoa 250 tau ki mua.

Hei tā te kaiwhakahare o Te Hā hei tā Glennis Phillip-Barbara, “Ehara i te mea ko te kōrero a Kuki te kaupapa nui nē, he whānui ake ngā kōrero nā reira ko te waka nei he tohu o tēnei tahitotanga, te tahitotanga o ngā mahi a ngā tīpuna”.

He rangi ako anō ka tū a te 26 me te 27 o tēnei marama.