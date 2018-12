He kōhanga ika, he puna mātauranga

E whakatūpato ana te Māngai Moana o Te Manatū Ahu Matua ki Te Tairāwhiti a Richard Rātapu, i ngā kaiwhānako ika i ngā i mua i te Raumati.

Ka whai tēnei i te hāmenatanga o rātau mā kua hopungia i a rātau e tāhae ana i te tāpui taimoana o Rongokako.

I tae atu te kura o Tikitiki ki te ruku i ngā wai otirā ki te ako.

Hei tā Jayden Raroa, “Seeing all the flourishing kaimoana in the sea, because at school we've been learning about kaitiakitanga.”

Ko tā Ivan Vanya, “I'm going to see how much facts I can get about all the sea life we have in here, and how they protect the sea out of here, especially all the rare sea life that's in the ocean.”

Ka whakahaeretia te tāpui taimoana o Rongokako e Te Papa Atawhai, ka tautokohia te Manatū Ahu Matua rātau ko ngā Pirihimana.

Heoi he rite tonu, te tae atu a ngā tāhae.

Ko tā Richard Ratapu, “Kei te haere mai rātau i waenganui pō ki te ruku kai moana, tango he koura, kina, pāua hoki”.

He āpiha mō te Tini a Tangaroa a Willie Waitoa hei tāna, “People amongst these fullas will be taking up to 200-300 kina so that's the sort of people we're dealing with”.

Nō te tau kua hipa, 23 ngā tāngata kua whiua mō te tāhae kaimoana i tēnei wāhi, arā kua tangohia ētahi o wā rātau raihana motokā, ka mutu ētahi o rātau kua mauheretia.

Ko tā Rātapu, “Ka hopungia e mātau ka haere rātau ki te kōti, ka patu te kōti i a rātau mō tā rātau mahi”.

He whakatūpato tā Richard Ratapu ki te hunga e whai whakaaro ana ki te tāhae ika i tēnei wāhi, ara rā, “Kia tūpato kaua e haramai ki te tāhae kaimoana i roto o tēnei wāhi, he wāhi pai tēnei, he wāhi rongonui. He kōhanga pea, he kōhanga mō ērā atu ika”.

Āpiti atu ko tā Rātapu, me whai te katoa i ngā tikanga o te tāpui moana, otirā ngā rāhui ki wāhi kē.