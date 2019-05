He karanga nā te rangatahi kia auhi-kore ai te hapori

Ko tēnei te rā auahi kore o te ao, kei te karanga atu ngā tauira me Te Kāhui Auahi Kore o Te Tairāwhiti, kia whakarērea te mahi kai paipa i Te Tairāwhiti, arā, te rohe e kaha warea nei e te kai tūpeka.

E kore te ngākau rangatahi e mākū i te ua, i a rātau e karanga ana kia tīneia ngā hikareti.

Hei tā Mereana Mangu o Ngāti Porou, “He moumou moni, he moumou taima, he koretake hoki te momi paipa.”

Toru tekau ōrau o ngā pakeke i te rohe e mea ana he tangata kai hikareti rātau, ka mutu, neke i te 40% he Māori.

Hei tā Roimata Mangu o te Kāhui Mate Pukupuku o Te Tairāwhiti, “Tokomaha ngā tamariki o ngā kura tuarua, wētahi hoki o ngā kura waenga, kaha pā ai tēnei tūmomo kino te momi paipa i roto i ngā kura. Kei muri i ngā hēti, ahakoa ki whea ka whai wā rātau ka wehe atu i te kura mō te wāhanga poto ki te pā ki tēnei tūmomo kino.”

Nā te kāhui Auhi Kore o Te Tairāwhiti te rangi nei i whakarite, arā ko te tūāpapa ia kia Auhi Kore ai te Rangatahi.

Hei tā Mangu, “Mā tātau ngā kaitiaki o wēnei wā tātau mokopuna, tamariki e arahina kia whai tātau katoa i te ao hou nei, ko te hau mā, kia tiaki hoki tātau i te taiao, me whakamutua te momi paipa.”

Ko te mate pukupuku pūkahukahu te kaikōhuru matua i Aotearoa, ā, i te rohe o Te Tairāwhiti mate atu ai te tokomaha o rātau.

Hei tā Amiria Parata o Ngāti Porou, “Smokefree means to me you can watch your children grow up and your mokopuna grow up because your healthy.”

Ki te kore e whai i te ara o hauora, ākene pea me whai wā ki te haumate.