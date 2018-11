He kaipuoro, he kaitōrangapū e rea ake nei

Kua kōwhiria a Pounamu Wharehinga o Te Kura Kaupapa Māori o Horouta Wānanga ki Tūranganui a Kiwa, hei māngai ki te Paremata Rangatahi o Aotearoa.

“Ko te mea nui mōku ko te whakamomori i waenganui i a tātau te rangatahi, he maha ngā raruraru o roto o tērā, me te mea hoki ko te nuinga he tāne Māori”.

Tekau mā ono ōna tau, kua tipu kē ngā whakaaro, arā e aro pū ana a Pounamu Wharehinga ki te kapo i ngā pūkenga, hai hāpai ake i ōna rahi.

“Ko te kāenga koretanga, ko te paru o te taiao, pērā ki ngā moana, kī katoa i te rāpihi i te para he paruparu, pīrangi au ki te whakapai whakatika i ērā mea” te kī a Wharehinga.

Nā te kaiarahi tūhono o te Pāti Kākāriki nā o Marama Davidson a Pounamu Wharehinga i kōwhiri hei māngai rangatahi mōna. Hai tā Wharehinga ka whai atu ia i te tauira o ngā wāhine tōrangapū o mohoā nei.

“He wahine te Pirimia, nō reira ka taea e ia te kite nā mea whānui rawa, whānui ake, Mārama Davidson he wahine Māori hoki a ia nō reira he hononga i roto i tērā, he pai tērā ki a au te kite i ngā wāhine e tū ana hei māngai mō Aotearoa”, te kī a Wharehinga.

He ika-ā-whiro hoki a ia i te kōhanga puoro Māori o PaoPaoPao, ka mutu ka whakamahia ōna pūkenga ki tōna hapori.

“Ka tito waiata ka waiata hoki, ka mahi ētahi mahi ā hapori pērā i te whāngai i ngā rawakore, te whakangahau mō rātau hoki, me taku mea matua ko te whānau” te kī a Wharehinga.

Hai tāna ko te pae tata he whakahoki mai i ngā hua ki Te Tairāwhiti.