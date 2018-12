He hōtaka hei awhina i ngā kaimauhere ō mua me rātou kua taka ki te hē

Mo te toru tau e tū mai nei kua wātea te rōpū NZ Howard League for Penal Reform ki te hapai i ngā kaimauhere ō mua me rātou kua taka ki te hē ki Te Moana a Toi na runga i to rātou kaupapa whakawhiwhi raihana ārahi waka. Atu i te marama o Māhuru wha tekau neke atu te hunga kua tauawhitia ki roto i tēnei kaupapa ki Whakatāne. Ko te whakaiti i te tatauranga o ngā tāngata ki roto i o tātau whare herehere te tirohanga mo te rōpū NZ Howard League for Penal reform, ā, mā te mātauranga, mā te whiwhi raihana ārahi waka e takahuri ai ngā tatauranga. Hei tō Mike Williams Heamana mo NZ Howard League “ko to mātou whainga kia kapo ake i a rātou e huri ana ki te whare herehere, kia riro i to rātou raihana, kia kore rātou e whai i te ara ki te whare herehere, ā, kia whiwhi mahi hoki rātou”. Na runga i ngā pūtea taunaki a te kāwantanga, whitu ira rima miriona kua whakauru ki roto i tēnei kaupapa ārahi waka mo ngā kaimauhere ō mua me rātou kua taka ki te hē. Kua whai hua tēnei kaupapa ki Te Matau a Māui me Tāmaki Makaurau, inaianei ka whai wāhi ki Te Moana a Toi, Te Tai Tokerau me te Tau Ihu o te Waka a Māui. E ai ki a Jenny Michie, Kaiārahi Waka mo NZ Howard League “mo te hunga kua whakawhiwhi ki te raihana, koinei to rātou taura here ki te iwi whānui, he mea nui tēnei kia whiwhi mahi, mo rātou kua uru mai ki tēnei kaupapa, mīharo katoa rātou kua eke ki tēnei taumata, kia whiwhi mahi hoki”. Mo Mark Cleaver o Ara Poutama Aotearoa ki Te Moana a Toi “he nui ngā hua ka puta mo te tangata, kei roto i te whiwhi mahi, te tiro atu ki tētahi huarahi kē i te wā e hautu waka ana, ā, kāre he raihana”. Atu i te marama o Poutū te Rangi, ko te tatauranga ki roto i o tātau whare herehere, he tekau mano, ono rau, wha tekau mā rima. Te haurua o tēnei tatauranga he Māori. Hei tō Tamati Coffey me takahuri tēnei ahuatanga. “Mōku ake ki te wehe te tangata mai te kura me whiwhi ia i te tikiti hei ārahi i te waka, kāua noa iho te wāhanga ako, te wāhanga mātau engari ki te taha matatau”. Ka tahuri tēnei kaupapa ki te awhina i a rātou kei Ōpōtiki, Whakatāne, Kawerau me Rotorua.