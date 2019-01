He hokinga mahara mō tēnei kuia mōrehu

E tu matāra tonu ana te hāhi Ratana i ēnei ra mai i tōna orokohanga mai kotahi rau tau ki muri. ko te ra whakamutunga tēnei o te hui ā kei te haputa e arahi haere ana i te marea, ko ngā pēne.

Ko Ngā Haerenga a Te Mangai Noa Nicholson e iaw tekau ma iwa tepakeke, he kuia mōrehu e maumahara ki tōna whakatipuranga i waenga i ngā whakamoemiti o te haahi Ratana. Hei te Māehe ka kotahi rau te pakeke o Noa e rima noa iho ana tau i te wa a Ratana e kōkiri nei i tōna whakapono. Inaianei e titiro iho ana ia ki te ranga hau raro e hāpai ana i ngā tini turanga o te hāhi. He maha nga rereketanga kua kitea e ia i roto i ōna tau e kore hoki he manako nui ake i tera, kia hoki mai ano ki te Ratana Pa hei te tau e tū mai nei."

Anei ko tā Nicholson mō tōna whakatipuranga i te Pa o Ratana me ngā uri whakatipu o te hāhi e kaha hāpai ana i ngā turanga mahi, "Ka moe au ki te taha o te Mangai (Ratana) me te whaea (Urumanao) i o rāua waewae i te whare. Ka tipu haere ake ahau i ēnei wa. I timata te Mangai te haere i te ao. Ngā tamariki o tēnei ra kei te tipu i roto i te reo,Te Kōhanga Reo. Ēra wa kore! Waimarie ēnei mokopuna o tēnei ra mai te e nohinohi ana a mōhio ana ki te reo Māori. Koira taku mīharo ki a rātou."

Anei ko tā Souljah Niania Puha he mema o Te Reo o Hamuera ki Te Matau a Māui, "Ko te kōrero o te Mangai, ko tenei to mahi, ko tēra tōna mahi. E tu ana me he aroha mō te whānau. Mōhio ahau i purei tēnei mō te Mangai me Ihoa me te whiti mai te ra ki runga i a koutou."