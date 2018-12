E whakarite ana a Hato Hone mō te pō nui o te tau.

I a tātou koke whakamua ana ki te tau hōu, e whakarite ana a Hato Hone mō te pō nui tōhenehene. E takitoru ana ngā waea ohotata ki a rātou i te po o te rā whakamutunga o te tau.

E whakarite ana a Hato Hone ki te āta tiaki i te motu, he rautaki tō rātou hei paihere i a tātou i te ora. E waru tekau ngā waka ohotata kua whakaritea mō te pō nei. E kōtihi ana ngā wāea ohotata mai te tekau ma tahi karaka ki te toru karaka i te ata, ā ko te porohaurangi te take. E manako nui ana a Hato Hone kia haumaru katoa te pō ā kia hoki pai atu te marea ki te kāinga. Atu i te rima rau ngā wāea ohotata ka whiwhi ki a rātou i roto i taua wha hāora, ko te nuinga i taea ai te ārai atu.



Anei ko tā te kaiwhakahaere tuarua ki Hato Hone a Doug Gallagher mō ngā mahi nui kei mua i a rātou, "Kua tonoa ma ētahi atu kaimahi hei āpiti i roto i ngā wāhi nunui nōreira e āpiti ana i te waru tekau ngā kaimahi ki runga i ngā tiriti, e toru tekau ki roto i ngā tari kei ngā taone nui, kei te ākau hoki otiria ki ngā wāhi kei reira te marea e hui ana. Ko ētahi waka ohotata e tokorua ngā kaimahi me ētahi waka tere kotahi te kaimahi e taea ai te tere atu ki ngā wāhi kia mōhio tōtika he aha ra ko te aha. Nōreira ko ēnei ngā momo waka ka tukuna ki wāhi pēnei i a Tāmaki Mākaurau, Ōtautahi, kei ngā taone i te ākau pēnei i a Turanga, Hauraki me Te Pewhairangi i te Taitokerau. Kua takitoru a mātou mahi i te pō kōtahi, ko te nuinga o aua wāea ohotata e hāngai ana ki te waipiro, te tarukino rānei.

Anei ōna kupu whakatupato ki te motu mehemea e whakāro ana kia patu i te taone hei te pō nei, "E rua ngā whakahau, inumia i te wai Māori ā me kaha tiaki tātou i a tātou, me tiakina o hoa mehemea ka mahue tētahi e haurangi ana ki muri me tana kōtahi ka hinga rātou i te poautinitini."