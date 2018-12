E whakaae ana a Hurimoana Dennis ko ngā take pūtea me ngā take whare te māharahara nui ki te iwi Māori

E ai ki tētahi tatauranga hōu ko te moni tārewa me te utu nui i ngā whare, noho kāinga kore ngā nawe matua ki te iwi Māori.

Hei tā te māngai o te marae o Te Puea, hei tā Hurimoana Dennis, ehara i te mea ohorere ngā kitenga nei, otia e pēnei hoki ngā toimahatanga e pēhi ana ngā whānau kei te āwhina i a rātou.

Hei tā Dennis, ko ngā take pūtea, take whare anō hoki ngā mānukanuka nui tonu ki ngā whānau.

“Ka mamae tonu mātou i raro o ēnei pōharatanga kāingakoretanga,” i mea atu ia.

“Ki ahau nei he mea ōrite nā te mea ko te nuinga o rātou ngā whānau e haere mai nei ki Te Puea koinā te āhuatanga mō te nuinga rātou.”

Nā Ngā Ngaru Rautahi o Aotearoa te waru rau o ngā Māori i uiui mo tēnei rangahau, i tana pātaka kōrero i te ipurangi, i maorieverywhere irakati com, e whitu rau e waru tekau mā tahi i whakahoki kōrero.

“It's not just about can't afford a house, can't afford to get a mortgage, can't afford mortgage payments,” i kī atu te hemana a Matthew Tutaki, “it's about the rental market, it's about getting into a rental property that's affordable.”

Ko te toenga o ngā māharahara nui e rima, ko te oranga o ngā awa, o ngā roto, ko ngā take whenua, ko te nui o ngā tamariki Māori kei raro i te maru o te karauna, ko te pikinga ake o ngā mauhere Māori, hunga whakamomori Māori anō hoki, ā ko te pūnaha oranga hinengaro.

Hei tā Dennis me whai hua ngā kaupapa here a te Te Rōpū Reipa hei te tau hōu hei whakatika i ngēnei take.

“E kite au e rongo au ngā pātaitai whakamomori, ngā pātaitai te ture Pākehā, ngā pātaitai mō te pō wairangi,” i korero atu ia.

“Koinā te tau e haere mai nei e tū mana motuhake rātou te kāwana, e tū mana Māori mātou ki te whakatika. Ko tēnei te tau he waihotia ngā kōrero mahia te mahi.”

“That gives us the ability to go to Phil Twyford and say hey look, this is the feedback that we've had,” i mea atu a Tukaki.

“It's quite a significant in fact it is the primary significant issue for a lot of our people. And we want to have a conversation with you at the table about what opening up the rental market might look like.”

Ka tukuna te rīpoata a Ngā Ngaru Rautahi o Aotearoa ki ngā kaitōrangapū, ki ngā rangatira o ngā tari kāwanatanga anō hoki ā te tau hōu, ki te kimi rongoā.