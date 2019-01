E whai ana a Beauche McGregor i tana tohu paetahi kaimahi tauwhiro

He wāhine hauā a Beauche Mcgregor e rua tekau ma toru ana tau, i whānau mai ia me te mate Athetoid Cerebral Palsy. E whai ana ia i tana tohu paetahi kaimahi tauwhiro hēoi ko te tikanga ia me whai ia i tētahi kaiāwhina mōna. Inaianei e kohi pūtea ana ia ma tana whārangi 'Give a little' kia oti pai ia i tana tohu.

He aroha nui to Beauche McGregor ki te tangata. Engari ko tana pae tawhiti e noho tawhiti tonu nā tana hauātanga. I whiwhi pūtea tautoko a McGregor i a Work Bridge i kō atu i te kotahi tau, katahi i aukatihia i te timatanga o te tau kua hori. Ko Beauche tētahi o te whitu mano tāngata ki Aotearoa nei e pākatokato ana i te mate Cerebral Palsy, Ko te putea tautoko ka riro ki ia tangata mo te whai i te tohu paetahi, ko te tekau ma rima mano tāra noa iho. Inaianei e kohi pūtea ana a McGregor kia whai āwhina mōna. Ko te manako nui a McGregor kia oti pai ia i tana tohu katahi ka whai turanga mahi mō tōna iwi ki Te Wairarapa.



Anei ko tā McGregor mō tana whai i te tohu paetahi hei kaimahi tauwhiro, " I roto i tōku rohe me whai wāhi ki te āwhina, me āwhina atu i te hapori, me kaha tātou te tangata ki te āwhina i te tangata, he ngākau nui nōku ki te mahi me te marea.Me whai kaiāwhina mōku hei āwhina i ahau ki roto i ōku mahi katoa.

Anei anō ko tā McGregor mō te aukitanga o te pūtea tautoko a Work Bridge me te whai huarahi kia kohikohi pūtea kia oti pai ia i tana tohu, "I ngaro ahau kīhai au i mōhio kia huri atu ki hea ki te whai āwhina. Tūturu nei e kore au e taea te whai i tēnei tohu ia te rā o te wiki. Ko te aronga kia ekek ki te toru tekau ma toru mano tāra, e rima mano kua whiwhi inaianei. Ko te whāinga ko te tekau haora ia te wiki, ia te pepa a ko te toru tekau ma toru mano tāra te rahinga o te pūtea mō ngā tau e toru."

He ai ki a Laura Bradley tētahi o ngā pouāwhina ki UCOL, "Ki ōku nei whakāro kia wātea mai te huarahi ma te pūtea tautoko mo ngā tauira hauā. Ko Beau tētahi o te tokorahi. He tangata puku mahi a Beau, ia te rā kei konei ia e kaha whai i tana tohu paetahi, he tauira pai ia mō ngā tauira katoa ka uru mai ki te akomanga nei. Ka kite rātou i ā ia e kaha mahi ana.