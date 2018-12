E tautoko ana a Wiki Mulholland i te arotakenga ki a PHARMAC

Kei te taumata tuawhā te mate pukupuku o te ū kua tahuri ki te ngau nei i te toenga atu o te tinana o Wiki Mulholland, ahakoa tērā i tū atu ia ki te aroaro o te Komiti Whāiti o te Kāwanatanga ki te tāpae i tana wero, he pōturi rawa te kōkiri kaupapa o te pūnaha rongoā, ā, ko te hunga wāhine te papa.

Hei tā Mulholland he pakanga tēnei mō tōna orangatonutanga.

E ono marama ki muri i kitea te mate pukupku ki tōna ū. Wheoi e ono mano waru rau tāra te utu mō te rongoā Ibrance kia whakaroa ai i tōna oranga.

“We need to turn the light on there and actually have a look at why some of the decisions are being made that they're making,” i mea atu ia.

Ko Mulholland rāua ko Terre Maize kua pākia e te mate pukupuku ū, ko rāua kei te kōkiri i tētehi arotake ki a PHARMAC me ngā kaupapa here whakatau putea āwhina mō ngā rongoā, e toru tau te roa.

“Our median lifespan is 16 months as opposed to three years overseas,” i mea atu a Maize, “and I think that's largely because we don't have access to medications and our lives are in the hands of PHARMAC and parliament.

I mea mai te tumuwhakarae o PHARMAC a Sarah Fitt ki a mātou o Te Kāea;

“Kua whakatauhia kētia te pūtea nō reira, me āta whiriwhiri rātou i ngā rongoā me ngōna hua ki te katoa o Aotearoa.

Ahatia e wātea ana ngēnei rongoā ki ngā whenua kē atu, he rekengā ngā tukunga whakahaere putea.”

Mai i te marama o Mei kua kohia e Mulholland tōna rima tekau mā ono mano tāra mo te rongoā Ibrance, ka tīmata te kai a tērā tau.